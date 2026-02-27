Об этом сообщает Fox News. Отметим, что подобные случаи с российскими дронами участились еще в 2025 году.

Что известно об инциденте с российским дроном?

По данным СМИ, российский беспилотник взлетел с соседнего российского корабля, после чего подлетел к французскому авианосцу "Шарль де Голль", который был пришвартован в шведском порту Мальме в рамках миссии.

Речь идет о миссии La Fayette 26, которая является частью масштабных стратегических учений Orion 26, длящихся уже 3 месяца с участием более 25 стран, ее начали на фоне опасений НАТО относительно войны с Россией из-за ее усиленной активности.

В Вооруженных силах Швеции подтвердили, что сначала наблюдали за движением дрона, после чего сбили его. Впрочем, согласно обнародованной информации, военные не смогли ответить, что произошло с беспилотником потом, и где он упал.

Справочно. "Шарль де Голль" является крупнейшим в мире атомным авианосцем, который создали за пределами США и сейчас является единственным подобным судном ВМС Франции. Его длина превышает 260 метров, он может перевозить несколько тысяч человек.

Нарушение безопасности дронов произошло, когда авианосец находился в порту, что подчеркивает растущую обеспокоенность относительно деятельности дронов, связанных с Россией, вблизи критически важных западных военных объектов,

– пишет Fox News.

