Про це повідомляє Fox News. Зазначимо, що подібні випадки з російськими дронами почастішали ще у 2025 році.

Дивіться також Україна вчить Європу: політолог пояснив, що означає перемога ЗСУ над військами НАТО на навчаннях

Що відомо про інцидент з російським дроном?

За даними ЗМІ, російський безпілотник злетів із сусіднього російського корабля, після чого підлетів до французького авіаносця "Шарль де Голль", який був пришвартований у шведському порту Мальме у рамках місії.

Ідеться про місію La Fayette 26, яка є частиною масштабних стратегічних навчань Orion 26, що тривають вже 3 місяці за участі понад 25 країн, її розпочали на тлі побоювань НАТО щодо війни з Росією через її посилену активність.

У Збройних силах Швеції підтвердили, що спершу спостерігали за рухом дрона, після чого збили його. Утім, згідно з оприлюдненою інформацією, військові не змогли відповісти, що сталося з безпілотником потім, і де він упав.

Довідково. "Шарль де Голль" є найбільшим у світі атомним авіаносцем, який створили за межами США і наразі є єдиним подібним судном ВМС Франції. Його довжина перевищує 260 метрів, він може перевозити кілька тисяч осіб.

Порушення безпеки дронів сталося, коли авіаносець перебував у порту, що підкреслює зростаючу стурбованість щодо діяльності дронів, пов'язаних з Росією, поблизу критично важливих західних військових об'єктів,

– пише Fox News.

Інші подібні ситуації у Європі