США планируют прекратить определенную помощь в сфере безопасности Латвии, Литве и Эстонии. В администрации Дональда Трампа считают, что Европе стоит быть менее зависимой от США.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Путин повышает ставки: эксперты разобрали дерзкое вторжение российских МиГ-31 в Эстонию

Почему США хотят ограничить помощь Европе?

Еще в августе представители Пентагона говорили с группой европейских дипломатов об уменьшении помощи членам НАТО, граничащим с Россией. Дональд Трамп чаще подчеркивает внутренние проблемы США, такие как: борьба с преступностью, противостояние так называемому насильственному экстремизму и пересмотр большой визовой программы. Американские военные вместо этого сосредоточат внимание на защите собственного государства.

Некоторые европейские дипломаты опасались, что этот шаг может дать президенту России Владимиру Путину возможность совершать провокации в соседних европейских странах.

Так, когда российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии примерно на 10 минут, их вытесняли F-35 из Италии. Трамп не предоставил серьезного ответа, лишь заявив, что это может привести к "большим проблемам". Американский президент сейчас несколько отказался от дипломатии, чтобы союзники по НАТО взяли инициативу на себя.

После недавних событий законодатели из Эстонии, Литвы и Латвии призвали пересмотреть план Трампа об отмене части помощи в сфере безопасности. Однако чиновники Белого дома, вероятно, желают оставаться в стороне.

Многие наши европейские союзники являются одними из самых богатых стран мира. Они вполне способны финансировать эти программы, если пожелают,

– сказали в резиденции президента США.

Дональд Трамп не хочет противодействовать и другим конфликтам

Ранее Дональд Трамп отказался от участия в крупных конфликтах. Белый дом недавно протестовал против удара Израиля по офису ХАМАС на территории союзника США Катара, но не принял никаких мер. Трамп не возражал, хотя мог остановить эскалацию.

Опытный американский дипломат и старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир Аарон Дэвид Миллер отметил, что Трамп, возможно, просто осознал, что конфликты гораздо сложнее, чем он себе представлял.

Он не заинтересован делать что-то, если не видит, что потраченные усилия и политический капитал окупятся,

– объяснил Миллер.

Однако в первые месяцы своей каденции Трамп был более решительным. По его приказу состоялась бомбардировка ключевых ядерных объектов Ирана, а позже США прислали в Украину новые системы ПВО Patriot.

Почему Трамп не готов отвечать на нарушение воздушного пространства НАТО?

Политолог Олег Саакян в эфире 24 Канала рассказал, что Дональд Трамп до сих пор хочет договориться с Россией, а потому не использует жесткую риторику в частности против действий Путина. По словам эксперта, решительная реакция американского лидера на пролет вражеских самолетов в Эстонии может отсутствовать или из-за отказа от изменения подхода к России, или же для улучшения переговорного процесса.

Зачем Россия провоцирует НАТО?