США планують припинити певну допомогу у сфері безпеки Латвії, Литві та Естонії. В адміністрації Дональда Трампа вважають, що країнам Європи варто бути менш залежними від США.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Чому США хочуть обмежити допомогу Європі?

Ще в серпні представники Пентагону говорили з групою європейських дипломатів про обмеження допомоги членам НАТО, що межують з Росією. Дональд Трамп частіше наголошує на внутрішніх проблемах США, такі як боротьба зі злочинністю, протистояння так званому насильницькому екстремізмі та перегляді великої візової програми. Американські військові натомість зосередять увагу на захисті власної держави.

Деякі європейські дипломати побоювалися, що цей крок може дати президенту Росії Володимиру Путіну можливість скоювати провокації в сусідніх європейських країнах.

Так, коли російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії приблизно на 10 хвилин, їх витісняли F-35 з Італії. Трамп не надав серйозної відповіді, лише заявивши, що це може призвести до "великих проблем". Американський президент зараз дещо відмовився від дипломатії, щоб союзники по НАТО взяли ініціативу на себе.

Після нещодавніх подій законодавці з Естонії, Литви та Латвії закликали переглянути план Трампа щодо скасування частини допомоги у сфері безпеки. Однак чиновники Білого дому, ймовірно, бажають залишатися осторонь підтримки.

Багато наших європейських союзників є одними з найбагатших країн світу. Вони цілком здатні фінансувати ці програми, якщо забажають,

– сказали в резиденції президента США.

Дональд Трамп не хоче протидіяти й іншим конфліктам

Раніше Дональд Трамп відмовився від участі в великих конфліктах. Білий дім нещодавно протестував проти удару Ізраїлю по офіс ХАМАС на території союзника США Катару, але не вжив жодних заходів. Трамп не заперечував, хоча міг зупинити ескалацію.

Досвідчений американський дипломат і старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Аарон Девід Міллер зазначив, що Трамп, можливо, просто усвідомив, що конфлікти набагато складніші, ніж він собі уявляв.

Він не зацікавлений робити щось, якщо не бачить, що витрачені зусилля та політичний капітал окупляться,

– пояснив Міллер.

Однак в перші місяці своєї каденції Трамп був більш рішучим. За його наказом відбулося бомбардування ключових ядерних об'єктів Ірану, а пізніше США надіслали в Україну нові системи ППО Patriot.

Чому Трамп не готовий відповідати на порушення повітряного простору НАТО?

Політолог Олег Саакян в ефірі 24 Каналу розповів, що Дональд Трамп досі хоче домовитися з Росією, а тому не використовує жорстку риторику зокрема проти дій Путіна. За словами експерта, рішуча реакція американського лідера на проліт ворожих літаків у Естонії може бути відсутня або через відмову від зміни підходу до Росії, або ж для покращення переговорного процесу.

Навіщо Росія провокує НАТО?