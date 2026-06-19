В США предложили использовать российские деньги для оказания военной помощи Украине

Сенаторы США внесли в Конгресс законопроект, предусматривающий возможность использования конфискованных российских активов для укрепления обороноспособности Украины.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте офиса сенатора Тима Кейна.

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Что предусматривает новый законопроект?

Законопроект Seized Assets for Battlefield Equipment and Readiness Act ( SABER Act) внесли сенаторы Тим Кейн, Джон Корнин, Крис Кунс, Роджер Викер, Чак Грассли и Шелдон Уайтхаус.

Эта инициатива предусматривает внесение изменений в действующий американский закон REPO Act, который уже позволяет конфисковывать замороженные российские суверенные активы, находящиеся под юрисдикцией США, и передавать их Украине.

По словам республиканца Джона Корнина, новый законопроект расширяет возможности использования этих средств. В частности, речь идет о возможности закупки военной техники и оборудования для Сил обороны Украины.

Это законодательство станет ещё одним шагом в помощи нашему союзнику защититься от российской агрессии и заставит Путина оплатить счета за вооружение Украины,

– сказал он.

Инициативу также прокомментировал сенатор Чак Грасси. По его словам, "неспровоцированное вторжение" Владимира Путина в Украину привело к крупнейшей войне в Европе со времен Второй мировой войны.

Грассли подчеркнул, что Соединенные Штаты должны выполнить свою долю обязательств и поддержать украинских союзников в этой борьбе.

Наше двухпартийное законодательство помогает Украине, поскольку она продолжает защищаться от непрекращающихся атак Путина. Важно, что эта поддержка Украины ничего не стоит американским налогоплательщикам,

– подытожил он.

Напомним, 12 июня стало известно, что комитет Сената США по вооруженным силам проголосовал за продление помощи Украине в сфере безопасности. Закон также обязывает Министерство обороны США предоставлять Киеву разведданные для проведения военных операций по защите или возвращению украинских территорий.