Пытаются остановить Трампа: чем интересен принятый в США рекордный закон об обороне

В США одобрили законопроект об оборонной политике. Для Украины это важно, потому что из этих средств выделят поддержку и Киеву.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS.

Какую поддержку выделяют Украине в США?

Большинство парламентариев поддержало этот законопроект – 77 голосов за, то есть документ получил широкую двухпартийную поддержку. Против было 20 человек.

Закон о национальном обеспечении обороны (NDAA) предусматривает 900 миллиардов долларов. После голосования в верхней палате Сената документ должен подписать Трамп.

Это будет 65-й год подряд, когда Конгресс собирается вместе, охватывая все палаты, чтобы направить президенту законопроект, направленный на поддержку и укрепление национальной обороны. Каждый в этом Сенате сыграл свою роль,

– сказал один из сенаторов.

Впрочем, NDAA содержит и противоречивые положения. Рядом с повышением заработной платы на 3,8% для всех военнослужащих он предлагает запретить трансгендерным женщинам участвовать в женских спортивных программах или мероприятиях в военных академиях.

"Это ежегодный обязательный для принятия законодательный акт, который определяет оборонные приоритеты законодателей. Нынешняя версия, которая имеет более 3 тысяч страниц, имеет целью кодифицировать более десятка исполнительных указов президента Трампа, в частности о запрете программ разнообразия, равенства и инклюзии в министерстве обороны, разрешение на использование военнослужащих на действительной службе вдоль границы между США и Мексикой и развертывания противоракетного щита "Золотой купол", – перечислили CBS.

Что касается Украины, то законопроект предусматривает выделение 400 миллионов долларов на военную помощь в 2026 и 2027 финансовых годах.

Интересно, что NDAA предусматривает отмену юридических оправданий, которые использовали для нападения на Ирак в 1991 и 2003 годах, а также отмену санкций против Сирии.

"Он содержит положения, которые ограничивают возможности администрации сокращать численность войск в Европе, и удерживает часть бюджета на поездки министра обороны Пита Хэгсета, пока Пентагон не передаст видеозаписи ударов по вероятным судам, занимавшихся контрабандой наркотиков, вблизи Венесуэлы", – акцентировало медиа.

То есть среди положений документа есть как благоприятные пункты для Трампа, так и те, которые можно расценить как критику президента. Politico трактуют его как осуждение полномочий Трампа.

"Законодатели используют этот объемный законопроект, чтобы потребовать от Пентагона передать неотредактированные видеозаписи ударов по вероятным судам, занимающихся контрабандой наркотиков, вблизи Латинской Америки", – акцентировало медиа.

Депутаты не видели полной видеозаписи, а Хэгсет отказался опубликовать ее. Интересно, что из всех республиканцев только двое выступили против законопроекта. Ожидается, что Трамп подпишет его.

Законопроект также отражает двухпартийное беспокойство усилиями администрации Трампа по изменению внешней политики США и пересмотру давних военных обязательств США за рубежом. Это запрещает Пентагону сокращать общее количество американских войск в Европе до уровня ниже 76 тысяч человек в течение более 45 дней, пока Пентагон и руководитель Европейского командования США не засвидетельствуют законодателям, что сокращение отвечает интересам США и что с союзниками по НАТО были проведены консультации. Лидеры также должны будут предоставить оценки влияния этого решения,

– детализировали Politico.

Что важно, законопроект также ограничивает возможность США передать военную роль верховного главнокомандующего НАТО в Европе, которую в течение десятилетий занимал начальник Европейского командования. То есть он контрастирует с принятой стратегией национальной безопасности США, согласно которой США сами по себе, а Европа сама по себе.