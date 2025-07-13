В США уволили десятки следователей, которые вели дела против Трампа, – СМИ
- Министерство юстиции США уволило более 35 следователей, которые расследовали дела против Дональда Трампа.
- Среди уволенных трое прокуроров, которые вели расследование штурма Капитолия 6 января 2021 года, и сотрудница ФБР, координировавшая связи с медиа.
Министерство юстиции США уволило более трех десятков сотрудников, которые были привлечены к расследованиям, связанным с президентом Дональдом Трампом и его ближайшим окружением. В ФБР говорят о волне репрессий в ведомстве.
Речь идет о прокурорах, помощниках юристов и другом персонале. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.
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Как в США массово увольняют следователей?
Под увольнение попали прокуроры, помощники юристов и технический персонал, которые работали над делами о возможном незаконном хранении Трампом секретных документов, а также попыток отменить результаты президентских выборов 2020 года. Оба направления курировал специальный прокурор Джек Смит.
Общее количество уволенных сейчас составляет не менее 35 человек, а еще около 15, по предварительным оценкам, могут покинуть Министерство юстиции в ближайшее время. Среди уволенных – трое ключевых прокуроров, которые расследовали штурм Капитолия 6 января 2021 года, а также сотрудница ФБР Патти Гартман, координировавшая связи с медиа по этим делам.
Правил больше не существует. Раньше была граница, было четкое разделение между Белым домом и Министерством юстиции, потому что одна сторона не должна вмешиваться в работу другой. Эта граница окончательно исчезла,
– сказала она.
Она предупредила о продолжении волны репрессий в ведомстве.