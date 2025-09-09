Днем вторника, 9 сентября, в Дохе, столице Катара, прогремела серия взрывов. Армия Израиля якобы ударила по высшему руководству террористической организации ХАМАС.

Среди него могут быть погибшие. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Israeli The Times of Israel и Clash Report.

Что известно о взрывах в Катаре 9 сентября?

Главной целью израильского нападения был главный переговорщик ХАМАСа Халиль аль-Хайя. По предварительным данным, он как раз участвовал в переговорах, где рассматривали идею Дональда Трампа о прекращении огня.

Также якобы погибли еще 3 высокопоставленных члена движения.

Обратите внимание! Халед Машаль, председатель политбюро ХАМАСа, вероятно, не присутствовал на встрече и не погиб. Кроме того, в организации отрицают наличие жертв – все политики якобы выжили после попытки израильского покушения.

Армия обороны Израиля подтвердила атаку. Там отметили, что приняли "меры для уменьшения вреда гражданскому населению", в частности речь идет о высокоточных боеприпасах и дополнительной разведке.

Израиль ее (атаку – 24 Канал) инициировал, Израиль ее провел, и Израиль берет на себя полную ответственность,

– заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

В то же время в МИД Катара осудили удар, назвав его "вопиющим нарушением всех международных законов и норм", а также "серьезной угрозой безопасности местных жителей". Страна подняла в воздух собственную авиацию.

