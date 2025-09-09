Укр Рус
Геополітика Близький Схід У столиці Катару пролунали вибухи: Ізраїль ударив по керівництву ХАМАСУ, є загиблі
9 вересня, 16:55
2

У столиці Катару пролунали вибухи: Ізраїль ударив по керівництву ХАМАСУ, є загиблі

Анастасія Безейко
Основні тези
  • Удень 9 вересня Ізраїль ударив по керівництву ХАМАС у столиці Катару, могли загинути високопоставлені члени руху.
  • Ймовірно, жертвою став головний перемовник Халіль аль-Хайя; у МЗС Катару засудили атаку.

Удень вівторка, 9 вересня, у Досі, столиці Катару, пролунала серія вибухів. Армія Ізраїлю нібито вдарила по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС.

Серед нього є загиблі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Israeli Channel 12 та Clash Report.

Що відомо про вибухи в Катарі 9 вересня?

 

Головною ціллю ізраїльського нападу був головний перемовник ХАМАСу Халіль аль-Хайя. За попередніми даними, він якраз брав участь у переговорах, де розглядали ідею Дональда Трампа щодо припинення вогню.

Також нібито загинули ще 3 високопоставлених члени руху.

Зверніть увагу! Халед Машаль, голова політбюро ХАМАСу, ймовірно, не був присутній на зустрічі й не загинув. Окрім того, в організації заперечують наявність жертв – усі політики буцімто вижили після спроби ізраїльського замаху.

Армія оборони Ізраїлю підтвердила атаку. Там зазначили, що вжили "заходів для зменшення шкоди цивільному населенню", зокрема йдеться про високоточні боєприпаси й додаткову розвідку.

Натомість у МЗС Катару засудили удар, назвавши його "кричущим порушенням усіх міжнародних законів і норм", а також "серйозною загрозою безпеці місцевих жителів". Країна підняла в повітря власну авіацію.

