У столиці Катару пролунали вибухи: Ізраїль ударив по керівництву ХАМАСУ, є загиблі
- Удень 9 вересня Ізраїль ударив по керівництву ХАМАС у столиці Катару, могли загинути високопоставлені члени руху.
- Ймовірно, жертвою став головний перемовник Халіль аль-Хайя; у МЗС Катару засудили атаку.
Удень вівторка, 9 вересня, у Досі, столиці Катару, пролунала серія вибухів. Армія Ізраїлю нібито вдарила по вищому керівництву терористичної організації ХАМАС.
Серед нього є загиблі. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Israeli Channel 12 та Clash Report.
Дивіться також Чи визнає Ізраїль Голодомор та як євреї воюють в ЗСУ: інтерв'ю з послом Міхаелем Бродським
Що відомо про вибухи в Катарі 9 вересня?
Головною ціллю ізраїльського нападу був головний перемовник ХАМАСу Халіль аль-Хайя. За попередніми даними, він якраз брав участь у переговорах, де розглядали ідею Дональда Трампа щодо припинення вогню.
Також нібито загинули ще 3 високопоставлених члени руху.
Зверніть увагу! Халед Машаль, голова політбюро ХАМАСу, ймовірно, не був присутній на зустрічі й не загинув. Окрім того, в організації заперечують наявність жертв – усі політики буцімто вижили після спроби ізраїльського замаху.
Вибухи в Катарі: дивіться відео
Армія оборони Ізраїлю підтвердила атаку. Там зазначили, що вжили "заходів для зменшення шкоди цивільному населенню", зокрема йдеться про високоточні боєприпаси й додаткову розвідку.
Натомість у МЗС Катару засудили удар, назвавши його "кричущим порушенням усіх міжнародних законів і норм", а також "серйозною загрозою безпеці місцевих жителів". Країна підняла в повітря власну авіацію.
Над столицею здіймається дим: дивіться відео