В Telegraph раскрыли содержание мирного плана, который Украина и Европа передали Трампу

Во время переговоров в Лондоне, которые состоялись 23 апреля, Украина и партнеры из Европы сформировали свой вариант плана урегулирования российско-украинской войны. Этот документ уже передали американской стороне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegraph. Издание также раскрыло вероятное содержание этого плана.

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Что известно о мирном плане Украины и Европы

Журналисты отметили, что интенсивные переговоры по формулировке потенциального мирного соглашения еще продолжаются после саммита в Лондоне 23 апреля.

В то же время издание раскрыло возможное содержание этого документа, который состоит из 5 основных пунктов.

Первый и второй пункты сосредоточены на том, чтобы любое мирное соглашение должно основываться на "международном праве, а не на капитуляции". В этом контексте есть конкретные предупреждения, что иначе это делает возможным вторжение Китая на Тайвань.

Также в документе отмечается важность чётких гарантий безопасности как предпосылки для любого будущего мирного соглашения, что предусматривает даже временные уступки в территориях от Украины в пользу России.

В третьем пункте определяется, что именно Украина должна быть в центре мирного процесса, а не Дональд Трамп. Четвертый пункт является своеобразным предупреждением как для США, так и для НАТО, что разрешение России сохранить контроль над Крымом дает стране-агрессору возможность угрожать не только атаками на Украину, но и на черноморских союзников, таких как Турция, Румыния и Болгария.

Пятый и последний пункт четко определяет, что России нельзя позволить использовать соглашение для ограничения численности украинских вооруженных сил или оборонно-промышленной базы.