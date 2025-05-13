Экс-глава Генштаба раскрыл, как Великобритания готовится к возможной атаке России

Великобритания якобы тайно готовится к войне с Россией. Правительственным чиновникам предложили обновить планы 20-летней давности, которые должны привести страну в боевую готовность в случае полномасштабной войны. В этот план входит несколько пунктов.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал, бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннат, отметив, что речь идет о расходах на оборону и готовность всей страны. В то же время производство и использование тактического ядерного оружия Великобритания не рассматривает.

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Как Великобритания готовится к возможной атаке России

По словам экс-главы Генштаба Великобритании, в стране растет осознание того, что стоит тратить больше денег на оборону, чтобы лучше подготовиться к сдерживанию дальнейшей агрессии со стороны России. В рамках этой готовности, которая является частью сдерживания, стоит обновить военные планы и книгу, которую в стране держали в состоянии готовности в годы Холодной войны.

После Холодной войны считалось, что в Европе не будет конфликтов. Поэтому эти планы лежали на полке и изрядно запылились. Теперь ясно, что существует угроза безопасности. Есть смысл убедиться, что правительство, власть, населения знают, как реагировать, если произойдет худшее нападение на Соединенное Королевство,

– подчеркнул он.

Даннат объяснил, что такие действия не означают ожидания войны с Россией. Великобритания имеет целью сделать все, чтобы избежать ее и сдержать агрессию не только к себе в страну, но и в страны Балтии, Польшу, Швецию, Финляндию и, что очень важно, – в Украину.

Он отметил, что Соединенное Королевство имеет потенциал стратегических баллистических ядерных ракет, которые базируются на подводных лодках. Они обеспечивают непрерывное сдерживание на море. Однако Великобритания не имеет собственных тактических ядерных вооружений, ведь отказалась от них.

Если кто-то считает, что существует какой-то потенциал для ядерной эскалации, то это аргумент. Я не уверен, что с ним согласен. Есть аргументы в пользу того, что Соединенному Королевству стоит разрабатывать меньшее ядерное оружие, тактическое ядерное оружие, чтобы мы могли ответить в случае необходимости,

– сказал экс-глава Генштаба Великобритании.

Он добавил, что сейчас страна полагается на потенциал Соединенных Штатов по использованию тактического ядерного оружия для того, чтобы "заявить о себе". Ситуация будет другой в случае, если Америка изолируется, выйдет из НАТО и полностью из Европы. Только тогда Великобритания могла бы разрабатывать собственное межконтинентальное ядерное оружие, но пока такой необходимости нет.

Кстати, 12 мая, в Лондоне состоялась встреча глав МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Верховного представителя Евросоюза. Они выразили полную поддержку безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Более того, страны обсудили дальнейшее усиление усилий Европы по поддержке Украины в ее защите от российской агрессии.