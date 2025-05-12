Европа попыталась отвернуть США от "капитуляции" в попытках остановить войну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также Кремлевская временная петля: Путин на переговорах будет требовать капитуляции Украины, – The Times

Для чего Европа на самом деле предлагает перемирие

Лидеры Европы попытались выяснить, способны ли мирные переговоры реально повлиять на ход событий в Украине, особенно сейчас, когда Россия демонстрирует готовность к дальнейшей эскалации летом.

Киев, Париж, Лондон, Берлин и Варшава оказались в сложном положении: США очень публично намекают на потерю терпения, это грозит тем, что они просто выйдут из мирного процесса, бросив Европу на произвол судьбы.

Очевидный огромный дипломатический подъем на прошлой неделе, осуществленный президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и, конечно же, самим президентом Украины Владимиром Зеленским, поставил Белый дом в положение, когда ему пришлось поддержать прямую попытку Европы взять под контроль результат крупнейшей войны на континенте с 1940-х годов,

– отметили в CNN.

Европейцы требуют от России принять перемирие, что было предложено США и Украиной еще во время переговоров в Саудовской Аравии. Это заставляет Белый дом присоединиться к инициативе и поддержать жесткие меры, которые Макрон назвал "массовыми санкциями", если инициатива провалится.

Москва в неловкой ситуации

В ответ Путин избежал прямого ответа и озвучил старые предложения о прямых переговорах, озвучив свое "устранение первопричин конфликта", что мы уже слышали ранее. Без реального прекращения огня, на котором настаивают Зеленский и Макрон, это выглядит скорее как попытка затянуть время.

Кремль оказался в ситуации, когда он вынужден как-то реагировать: согласиться, проигнорировать предложение или оспорить его. В Москве, по-прежнему, решили придумать сложный ответ. Путин отверг перемирие, но одновременно показал, что в мире якобы заинтересован, но не настолько, чтобы предположить, что на него влияет давление Европы.

В CNN называют эти дни важнейшими с момента "восстания Пригожина" в июне 2023 года. Не совсем понятно, как перемирие вообще может начаться, как США хотят следить за этим.

Точные доказательства нарушений Москвы будут ключевыми для помощи Украине и Европе в реагировании на неизбежную волну российской дезинформации и взаимных обвинений, которые могут сопровождать перемирие,

– отмечают в CNN.

А что дальше

Этот момент может стать решающим, ведь Белый дом может выйти из мирного процесса и прекратить поддержку Украины, если вообще не обвинить ее в продолжении войны. Впечатляющее единство Европы и мира от Новой Зеландии до Канады может пошатнуться вследствие этого.

"Но цена бездействия – как это было в Европе 1930-х годов – была выше", – проводят параллель в издании.

"Украина и ее европейские союзники стремятся получить от этого предложения ясность относительно того, хочет ли Путин вообще какого-либо мира. Путь, который они выбрали для достижения этой цели, сам по себе непонятен и глубоко полон выбоин, вызванных манипуляциями Путина", – добавляют журналисты.

В Киеве 9 мая преобладало мнение, что Путин ни к какому миру не стремится. Теперь Европа должна четко это зафиксировать и донести эту мысль Трампу, убедить его занять еще более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник Джо Байден.

В издании заключают, что, в Европе, похоже, знают, что Путин не согласится ни на какие мирные предложения, военную поддержку Украине нужно будет усилить. Теперь это они хотят четко донести до Трампа, чтобы безвозвратно перетянуть Белый на свою сторону.