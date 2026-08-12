"Герасимов не берет трубку уже 4 года": в Великобритании хотят возобновить прямой контакт с Россией, – СМИ

В Великобритании призывают "возобновить" каналы связи с российскими военными. Там опасаются, что любое недоразумение в открытом море может привести к более серьезному конфликту с Россией.

Последний раз военные руководители Великобритании и России общались еще осенью 2022 года. Затем эти контакты прекратились – по инициативе россиян, пишет The Times.

Как Великобритания утратила диалог с Россией на высшем военном уровне?

Последний раз начальник Генштаба России генерал Валерий Герасимов брал трубку, чтобы поговорить со своим британским коллегой – адмиралом Тони Радакиным, – четыре года назад. Это произошло после того, как один из российских пилотов пытался сбить британский разведывательный самолет над Черным морем.

Как известно, последующие попытки Радакина связаться с Герасимовым оказались безуспешными. Российская сторона присылала "вежливую записку" с объяснением, что генерал "слишком занят" для разговора.

После того как в сентябре 2025 года Радакина сменил главнокомандующий ВВС Великобритании сэр Ричард Найтон, он также пытался связаться с Герасимовым. Однако тот не ответил.

Еще в январе 2022 года Радакин рассказывал, что незадолго до Рождества общался с Герасимовым на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Он подчеркивал, что прямая военная связь с Россией очень важна, особенно во время обострения ситуации.

Тогда же в британском Минобороны действовала специальная "горячая линия" с российским ситуационным центром. Ее ежедневно проверяли, чтобы в случае опасного инцидента стороны могли быстро связаться и не допустить эскалации. Линия до сих пор работает, но после начала войны в Украине ее используют значительно реже.

Связь между министрами обороны обеих стран также прервалась. Последний известный разговор между министрами обороны Великобритании и России состоялся в октябре 2022 года.

Тогдашний британский министр обороны Бен Уоллес получил звонок от российского министра обороны Сергея Шойгу. Шойгу заявил, что, по его информации, Киев якобы готовится применить "грязную бомбу". Великобритания, Франция и США отвергли эти утверждения как ложные.

Следующий министр обороны Великобритании Джон Хили, как сообщается, не разговаривал ни с Шойгу, ни с его преемником Андреем Белоусовым.

Ранее такие переговоры обычно организовывались через российского военного атташе. Но в мае 2024 года Великобритания выслала российского военного атташе из Лондона, обвинив его в работе под прикрытием в качестве офицера военной разведки.

В ответ Россия выслала британского военного атташе в Москве капитана Адриана Когилла, назвав это реакцией на "недружественные антироссийские действия" Великобритании.

Почему в Великобритании хотят возобновить связи с российскими военными?

Бывший атташе по вопросам обороны Великобритании в Москве и Киеве Джон Форман заявил, что главе Генштаба Найтону и министру обороны Стритингу необходимо восстановить контакты с российскими коллегами на самом высоком уровне.

Без прямой связи существует риск непреднамеренной эскалации. Серьезное недоразумение в конечном итоге может привести к гибели людей,

– пояснил Форман.

По его словам, важно вести прямой диалог с россиянами, чтобы избегать опасных ситуаций.

Форман подчеркнул, что переговоры нужно срочно возобновить, если Великобритания планирует и в дальнейшем проводить операции в Северной Атлантике и Арктическом регионе. Из-за роста напряженности между Западом и Россией эти районы могут стать потенциальным полем противостояния.

Представитель британского правительства, в свою очередь, отметил: "Вопрос о каналах связи несколько теряет смысл, если россияне не хотят брать трубку".

В британском правительстве отметили, что посольство страны в Москве позволяет передавать российским властям четкие сообщения и помогает защищать интересы Великобритании и контролировать риски эскалации.

"Как ответственная военная держава, мы давно выступаем за поддержание диалога на высоком военном уровне с Россией. Нам жаль, что Россия не желает участвовать в этом", – заявили в правительстве.

Напомним, что в Великобритании заговорили о необходимости прямой связи с российскими военными на фоне ряда недавних опасных инцидентов.

Так, в июне российский военный корабль открыл предупредительный огонь по британской яхте в Ла-Манше. Яхта 71-летнего Алана Келви и его 69-летней жены Джейн направлялась к северу Франции, когда рядом появился российский фрегат "Адмирал Григорович". Россияне подали звуковой сигнал, а затем произвели несколько выстрелов из стрелкового оружия, вынудив яхту изменить курс.

В июле еще один инцидент произошел в Норвежском море. Российский военный самолет несколько раз опасно приближался к британскому авианосцу HMS Prince of Wales и сбросил в воду морские датчики. В Великобритании заявили, что самолет летел на малой высоте и слишком близко к кораблю.