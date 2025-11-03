Дни Мадуро уже "сочтены": Трамп сказал, будет ли вводить войска в Венесуэлу
- В США прокомментировали вероятность военной операции против Венесуэлы.
- Трамп выразил уверенность в том, что дни правления Николаса Мадуро "сочтены"
На фоне обострения отношений между Соединенными Штатами и Венесуэлой Дональд Трамп заявил, что срок правления диктатора Николаса Мадуро подходит к концу. Он также прокомментировал возможность развертывания военных действий против страны.
Ряд неоднозначных заявлений глава Белого дома сделал во время общения с журналисткой телеканала CBS, передает 24 Канал.
Актуально США готовят вторжение в Венесуэлу: для чего это Трампу и вмешаются ли Китай и Россия
Как Трамп комментирует вероятность военного конфликта с Венесуэлой?
Во время программы "60 минут" журналистка спросила Трампа, планирует ли Вашингтон военную операцию против Венесуэлы. Американский президент отметил, что пока не ожидает войны.
Я сомневаюсь. Не думаю,
– сказал Дональд Трамп.
В то же время на уточняющий вопрос о Николасе Мадуро он выразил уверенность в том, что его дни на посту уже якобы "сочтены".
Что этому предшествовало?
В СМИ писали, что администрация Трампа якобы готовится нанести удары по объектам в Венесуэле уже в ближайшие дни или даже часы. В Белом доме, как сообщается, определили ряд целей и подготовили соответствующие решения, в частности военные объекты, которые могут использоваться для контрабанды наркотиков.
На фоне угрозы со стороны США президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился за военной помощью к России, Китаю и Ирану. В частности он просил о ремонте радаров, военных самолетов и возможной поставке ракет.
В ответ на это в Каракас прибыл российский самолет Ил-76, который эксплуатирует авиакомпания Aviacon Zitotrans, находящаяся под санкциями США, Канады и Украины из-за связей с российскими военными структурами.
Со своей стороны США модернизируют заброшенную военно-морскую базу "Рузвельт-Роудс" в Пуэрто-Рико для возможных операций в Венесуэле.
Кроме того, с начала сентября Соединенные Штаты нанесли не менее 14 ударов по судам с наркотиками в Карибском бассейне, в частности с Венесуэлой и Колумбией.