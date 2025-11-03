Дні Мадуро вже "полічені": Трамп сказав, чи вводитиме війська у Венесуелу
- У США прокоментували імовірність військової операції проти Венесуели.
- Трамп висловив упевненість у тому, що дні правління Ніколаса Мадуро "полічен"
На тлі загострення відносин між Сполученими Штатами та Венесуелою Дональд Трамп заявив, що термін правління диктатора Ніколаса Мадуро добігає кінця. Він також прокоментував можливість розгортання воєнних дій проти країни.
Низку неоднозначних заяв очільник Білого дому зробив під час спілкування з журналісткою телеканалу CBS, передає 24 Канал.
Як Трамп коментує імовірність воєнного конфлікту з Венесуелою?
Під час програми "60 хвилин" журналістка запитала Трампа, чи планує Вашингтон військову операцію проти Венесуели. Американський президент зазначив, що наразі не очікує війни.
Я сумніваюся. Не думаю,
– сказав Дональд Трамп.
Водночас на уточнювальне запитання про Ніколаса Мадуро він висловив упевненість у тому, що його дні на посаді вже нібито "полічені".
Що цьому передувало?
У ЗМІ писали, що адміністрація Трампа нібито готується завдати ударів по об'єктах у Венесуелі вже найближчими днями або навіть годинами. У Білому домі, як повідомляється, визначили низку цілей і підготували відповідні рішення, зокрема військові об'єкти, які можуть використовуватися для контрабанди наркотиків.
На тлі загрози з боку США президент Венесуели Ніколас Мадуро звернувся по військову допомогу до Росії, Китаю та Ірану. Зокрема він просив про ремонт радарів, військових літаків та можливе постачання ракет.
У відповідь на це до Каракаса прибув російський літак Іл-76, який експлуатує авіакомпанія Aviacon Zitotrans, що перебуває під санкціями США, Канади та України через зв'язки з російськими військовими структурами.
Зі свого боку США модернізують покинуту військово-морську базу "Рузвельт-Роудс" у Пуерто-Рико для можливих операцій у Венесуелі.
Крім того, з початку вересня Сполучені Штати завдали щонайменше 14 ударів по суднах із наркотиками в Карибському басейні, зокрема з Венесуелою та Колумбією.