Дні Мадуро вже "полічені": Трамп сказав, чи вводитиме війська у Венесуелу

На тлі загострення відносин між Сполученими Штатами та Венесуелою Дональд Трамп заявив, що термін правління диктатора Ніколаса Мадуро добігає кінця. Він також прокоментував можливість розгортання воєнних дій проти країни.

Низку неоднозначних заяв очільник Білого дому зробив під час спілкування з журналісткою телеканалу CBS, передає 24 Канал.

Актуально США готують вторгнення у Венесуелу: для чого це Трампу та чи втрутяться Китай і Росія

Як Трамп коментує імовірність воєнного конфлікту з Венесуелою?

Під час програми "60 хвилин" журналістка запитала Трампа, чи планує Вашингтон військову операцію проти Венесуели. Американський президент зазначив, що наразі не очікує війни.

Я сумніваюся. Не думаю,

– сказав Дональд Трамп.

Водночас на уточнювальне запитання про Ніколаса Мадуро він висловив упевненість у тому, що його дні на посаді вже нібито "полічені".

Що цьому передувало?