Что ждет Венесуэлу: CNN спрогнозировали три сценария развития событий

После ударов США по Венесуэле и задержания президента Николаса Мадуро события там могут развернуться по нескольким сценариям. Сейчас будущее страны остается открытым.

Что теперь будет происходить в Венесуэле?

Как отмечает СМИ, конституция Венесуэлы предусматривает, что власть должна перейти к вице-президенту Делси Родригес. В то же время она заявила, что правительство не знает о местонахождении Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес.

Оппозиция при этом настаивает, что легитимным президентом является политик в изгнании Эдмундо Гонсалес.

Но будущее режима под сомнением, и оппозиция – как в стране, так и за ее пределами – вероятно, будет рассматривать этот момент как критическую возможность,

Первый сценарий журналисты называют "конституционным". Его суть заключается в том, что в случае "абсолютного отсутствия" президента вице-президент Родригес должна объявить выборы в течение 30 дней. Новоизбранный глава государства получит полный шестилетний срок.

Второй сценарий предусматривает падение режима. Речь идет о возможной отставке или бегстве ключевых соратников Мадуро, что создаст вакуум власти в стране. При таких условиях руководство может перейти к оппозиции, которую возглавляет Эдмундо Гонсалес. Его же поддерживает одна из самых влиятельных оппозиционерок – лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо.

Третьим вариантом издание назвало военный переворот. Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес после ударов США заявлял о готовности сопротивляться иностранным войскам. В этом сценарии именно военные могут взяться за "бразды правления" новой власти.

Атака на Венесуэлу: последние новости