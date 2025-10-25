США готовят вторжение в Венесуэлу: для чего это Трампу и вмешаются ли Китай и Россия

23 октября Дональд Трамп приблизился ко вторжению в Венесуэлу, пообещав наземные операции против местной наркомафии.

24 Канал рассказывает о новой возможной войне, которую Трамп не хочет называть таковой, но к которой его подчиненные в профильном министерстве активно готовятся. Помогает понять логику Трампа и разобраться в геополитических играх вокруг Венесуэлы политический консультант, руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

К теме Вторжение в Венесуэлу или "внутренняя" война: для чего Трамп собрал сотни генералов

Что сказал Трамп о вторжении США в Венесуэлу?

Заранее анансированное как очень важное выступление Трампа 23 октября было насыщено традиционным потоком сознания от президента США. Трамп перескакивал с темы на темы, не забывая клеймить предшественников, но постоянно возвращался к Венесуэле.

В итоге он пообещал вторжение в это государство, но в гибридной форме – под предлогом военных операций против местных наркокартелей. Их в США заранее приравняли к террористическим организациям, чтобы развязать себе руки в случае необходимости. Сейчас же Трамп всеми силами намекает, что такая необходимость наступила.

Трамп заявил, что США вскоре начнут наземную операцию против картелей в Венесуэле, и пообещал, что будут активно всех там убивать.

Я не думаю, что мы будем объявлять им (Венесуэле – 24 Канал) войну. Я думаю, мы просто будем убивать людей, которые несут наркотики в нашу страну. Они будут типа мертвые,

– президент США размышляет о вторжении в Венесуэлу.

На этом, конечно не остановился и обвинил в буквально картельном сговоре против США чуть ли не всех южных соседей, особенно досталось Колумбии, чей президент Петр (его американский, точнее – северо-американский лидер назвал "бандитом" – 24 Канал), недавно осмелился критиковать Трампа, а также Мексике, потому что "ею управляют картели". То есть под потенциальным ударом оказались примерно все.

От эффектных заявлений не смог удержаться и министр войны Трампа Пит Гегсет. Тот фактически повторил мемный монолог героя Лиама Нисона из культового боевика Taken ("Похищенная" – 24 Канал), тот самый "я буду искать тебя, я найду тебя и убью":

Мы будем относиться к этим группировкам так же, как к "Аль-Каиде". Мы найдем вас, проанализируем ваши сети, выследим и уничтожим,

– Пит Хегсет подражает герою боевика. Стоит признать, примерно этим сейчас и заняты его подчиненные.

Как идет подготовка к вторжению в Венесуэлу?

На фоне спектаклей в Белом не сидят без дела и ребята из министерства войны и спецслужб США, ведется значительная, но в основном кулуарная дипломатическая работа.

С сентября 2025 в Карибском море существенно возросло американское военное присутствие. Сейчас в регионе развернуты 8 военных кораблей США, морской патрульный самолет P-8 Poseidon, беспилотники MQ-9 Reaper и эскадрилья истребителей F-35.

Кроме того, где-то вблизи побережья Южной Америки скрывается американская атомная подводная лодка. Общая группировка в Карибском море оценивается в 4500 военных с возможностью быстро увеличить количество военных

Не забывайте, Венесуэла и Карибское море – это то, что США считают своим задним двором, а также подтверждение американского видения "изоляционизма", потому что традиционно он не распространяется на Латинскую Америку, а касается Евразии.

ВМС США понемногу берет Венесуэлу в кольцо, проводя акции прямого действия и уничтожая неизвестные лодки (пока известно о 10 таких атаках, последняя состоялась в ночь на 24 октября 2025 года – 24 Канал), которые затем объявляются частью наркотрафика.



Сегодня США уже переместили корабли, самолеты и около 4,5 тысяч военных вблизи Венесуэлы / Al Jazeera

Так ли это на самом деле – никто не знает, но Трамп этим очень гордится и называет атаки на иностранные суда в международных водах самой успешной антикартельной операцией в США. При этом эксперты по правам люди "почему-то" не очень утеша.ются от эффектных роликов с атаками на лодки и называют это внесудебными казнями, которыми они, по факту, и являются.

На мнение правозащитников администрация Трампа не обращает внимания, зато в СМИ постоянно сливают все более грозные сообщения. Якобы ближе к Венесуэле перебросили стратегическую авиацию США, включая сверхзвуковые бомбардировщики B-1 Lancer. Те, по сообщению AP, которым это рассказал неизвестный, но очень осведомленный чиновник, именно недавно проводили учения и пролетали неподалеку от Венесуэлы и очевидно к чему-то готовятся.

За неделю до этого неподалеку также летали бомбардировщики B-52 Stratofortress в сопровождении истребителей-невидимок F-35B морской пехоты, базирующихся в Пуэрто-Рико. Тогда в Пентагоне это назвали "демонстрацией бомбардировочной атаки".

Также из инсайдов The New York Times стало известно, что несколько недель назад Трамп дал добро ЦРУ на проведение операций на территории Венесуэлы. Не то, чтобы американская разведка не проводила их раньше, потому что только попыток ликвидации Мадуро и его соратников было с десяток, но теперь это уже выглядит как эскалация и раздача Трампом себе дополнительных карт.

Впоследствии довольный президент США официально подтвердил, что позволил ЦРУ лезть в дела иностранного государства и объяснил почему.

На самом деле, я дал разрешение по двум причинам. Во-первых, они опустошили свои тюрьмы и переправили их (заключенных – 24 канал) в Соединенные Штаты... Они приехали через границу. Во-вторых, наркотики. К нам поступает много наркотиков из Венесуэлы, и много венесуэльских наркотиков поступают морем,

– президент Трамп об американских претензиях к Венесуэле.

Причин на самом деле больше, но главная из них, Америке не нравится Николас Мадуро. И дело здесь не в Трампе (потому что Мадуро так же не нравился и Байдену) а в том, что венесуэльский диктатор, языком вашингтонских геостратегов – "не наш су*ий сын".

Для чего США вторгаться в Венесуэлу?

Мадуро – действительно редкий упырь, который запятнал себя почти всеми возможными стереотипными грехами латиноамериканских власть имущих. Продолжатель традиций региональных левых автократий, он выкрутил наследство предшественников на максималки и превратил Венесуэлу в причудливый локализованный гибрид Ирана аятолл и Сирии времен позднего Башара Асада.

От первого Мадуро взял идеологический антиамериканизм, от второго – экономическую модель выживания в условиях санкций, то есть ориентацию на наркоторговлю.

Самый известный венесуэльский наркокартель, известный как Картель Солнц (Cartel de los Soles), который по данным американского управления по борьбе с наркотиками, легендарного DEA, сейчас контролирует до 24% мирового наркотрафика кокаина, на самом деле вообще не картель, а фактически подразделение венесуэльского Министерства обороны.



Собственно, в Боливарианской Республике Венесуэла этого особо и не скрывают, а солнце в названии организации – ничто иное, как знаки с погон местных генералов.

Придумали государственную наркомафию в Венесуэле еще во времена Уго Чавеса, но расцвет Картеля Солнц пришелся на последние 10 лет, поскольку "генералам" неплохо удалось заместить деньгами от наркотрафика потери от нефтяных санкций (по оценкам DEA, речь о 8 миллиардах долларов в год).

Сейчас фактически режим Мадуро с этих денег и живет, поэтому Картель Солнц – это и есть фактически государство Венесуэла, а Мадуро в этой схеме – центральная фигура и главный бенефициар.

Напомним, что в 1989 году за значительно меньшие "косяки" США вторглись в Панаму и свергли режим генерала Норьеги. Кстати, участником вторжения, которое получило название Just Cause (операция "Правое дело"), был хорошо известный генерал Кит Келлог. Он тогда командовал бригадой 7-й пехотной дивизии.

Кроме государственного наркокартеля в Венесуэле есть, так сказать, частные структуры. Это прежде всего знаменитая банда Tren de Aragua, которой сейчас пугают всех в США. Tren de Aragua (TDA) тесно сотрудничает с властью и "солнечными" и имеет широкий профиль деятельности – кроме наркотрафика кокаина, это также "любимый" наркотик Джей Ди Венса фентанил и еще много всякого.

Кроме того, TDA очень активны в засылке мигрантов в США, имеют разветвленную сеть в обеих Америках и Европе.



Бойцы Tren de Aragua / фото венесуэльские СМИ

Почему Венесуэлу поддерживают Китай, Россия, КНДР и Иран?

Всего этого фентанил-кокаинового букета вполне было бы достаточно для американского аналога "СВО", но это еще не все, потому что кроме наркотиков режим Мадуро не менее активно играет в геополитику. И совсем не на стороне США.

Венесуэла сейчас имеет полную поддержку от КНДР, Ирана, Китая и России. Китай подбрасывает Мадуро деньги и понемногу затягивает свой "пояс и путь", а еще – продает Венесуэле оружие и грозно надувает ради Мадуро щеки.

Россия вообще под предлогом подавления предпоследней попытки народа Венесуэлы свергнуть диктатуру Мадуро направила в Венесуэлу то ли "вагнеровцев", то ли вообще кого-то из российского ГУ ГШ (бывшего ГРУ – 24 Канал).

Кстати, армия у Венесуэлы довольно большая. Генералы связаны с режимом кровавой омертвением, а солдаты и офицеры имеют от Мадуро деньги и статус элиты в этой нищей стране. Сам Мадуро в предвкушении вторжения морщит усы и объявляет военные учения, а еще хвастается 5 000 российских ПЗРК Игла-С, намекая, словно латиноамериканский Кучма, что "Венесуэла – не Панама".



Венесуэльские войска на параде / фото Yuri Cortez / AFP via Getty Images

Впрочем, инсайдеры сообщают, что за кулисами продолжаются безумные и очень насыщенные переговоры, в которых у диктатора на самом деле не так уж и много карт. С американской стороны за эти контакты якобы отвечает сын кубинских мигрантов Марко Рубио, который безжалостно и методично выжимает из режима Мадуро жизненные силы.

На самом деле, сценарий устранения Мадуро от власти устроил бы всех на Западе. Венесуэла – это раненый, но все равно нефтяной гигант, "разбанення" которого, например, могло бы помочь Индии безболезненно соскочить с российской нефтяной иглы и стабилизировать глобальный рынок нефти.



Деньги от продажи углеводородов разрушили бы критическую зависимость Венесуэлы от роли топового оператора наркотрафика кокаина, а разрушение диктатуры и демократические реформы дали бы стране новый шанс и приостановили бы поток мигрантов в США.

Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом объясняет, что оснований для интервенции США в Венесуэлу немало, но "силовой вариант" – лишь одна из опций.

Игорь Рейтерович политический консультант, руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Вторжение США в Венесуэлу – пока один из возможных сценариев. Гарантий того, что оно состоится, нет, но это действительно может иметь место. И на это есть свои причины. Первая – Трампу сейчас нужна "маленькая победоносная война". С точки зрения политики, имиджа. Трамп здесь не первый. Мы прекрасно помним Билла Клинтона, который на фоне сексуальных скандалов отдавал приказ бомбить Сербию и тому подобное. Для Трампа эта история даже чисто политически может быть выгодна, потому что так он сможет показать, что максимально защищает интересы Соединенных Штатов и готов пойти даже на такие радикальные вещи. Во-вторых, есть чисто экономическая история. Венесуэла – страна, которая добывает нефть, которая продает нефть и которая является конкурентом США.

При этом, по словам эксперта, в Венесуэле режим, который абсолютно не дружественный к США и недемократический. Плюс, в стране есть политики, которые считают себя победителями последних выборов президента в 2024-м году.



Например, Эдмундо Гонсалес Урутия, который считает себя победителем украденных Мадуро выборов, а также нобелевская лауреатка-2025 Мария Мачадо, которая посвятила свою победу именно Дональду Трампу.

Игорь Рейтерович политический консультант, руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Поэтому формально Трамп может выступить против наркокартелей и на стороне легитимно избранных политиков, чтобы просто свергнуть режим Мадуро. Это неплохой вариант, ведь не будет никакой оккупации, а будет установлен дружественный к США демократический режим. И это будет потом влиять на экономику и многие другие вещи. Это безусловно будет выгодно США, а Трамп наберет себе достаточно политических баллов (для промежуточных выборов 2026 года – 24 Канал). Потому что проблема с Венесуэлой действительно есть – это наркоторговля. Возможно, администрация президента ее преувеличивает, но она есть. Трамп и так об этом фентаниле постоянно рассказывает, а решение проблемы наркотиков как раз является одним из пунктов его предвыборных обещаний.

Сейчас никто не знает, когда Трампу надоест ждать результатов от дипломатов и он перейдет в режим "самолеты летят, будем всех бомбить". Но и здесь есть много "но". Потому что даже эффектные бомбардировки Ирана и Йемена не привели к изменениям режимов. Это просто невозможно без наземной операции.

Зато наземное вторжение – это гарантированные жертвы и репутационные потери для Трампа. К тому же, на каждую Гренаду и Панаму, есть свои Вьетнам и Афганистан, то есть риск получить вместо "маленькой победоносной войны" непопулярную "войну без конца", где в США к тому же не будет союзников, которые захотят лезть в этот ад.

Напомним, что наиболее известный эпизод применения 5-ой статьи Североатлантического договора о коллективной безопасности стран-участниц НАТО был инициирован именно США, когда союзники Америки пришли той на помощь для войны против терроризма после 11 сентября и вместе осуществили вторжение на Ближний Восток.



О чем в США уже забыли, потому что это не очень вписывается в тезис о слабой, ленивой и никчемной Европе. Сейчас же, после всех попыток Трампа развалить НАТО, поверить в повторение истории как-то не верится. Поэтому никто вместо США грязную работу за них не сделает. А значит – все придется делать Америке. В том числе, и на дипломатической ниве.

Сама история с вторжением несет риски и неопределенность. По мнению Игоря Рейтеровича, у Трампа пока нет гарантий легкой прогулки.

Игорь Рейтерович политический консультант, руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Причин у Трампа для вторжения действительно немало, но есть большие сомнения, что он решится. Потому что это очень непрогнозируемая история. Венесуэла – страна не маленькая, там мощная армия, немало людей до сих пор поддерживают Мадуро. Что они будут делать – сложно сказать. К тому же, Трампу еще нужно casus belli (повод для войны – 24 Канал) найти. Иначе это будет прямая интервенция. Конечно, если Венесуэла от безысходности попрет на Гайану (как хотела в 2023-м – 24 Канал), то можно будет повторить историю с Кувейтом и Саддамом, чтобы появился "всадник на белом коне" и защитил маленькую страну от агрессора. Сейчас Венесуэла от планов по Гайане отступилась, но это может произойти снова. Во-вторых, если проблемы нет, то проблему можно создать, заявить о каких-то тайных документах, провокации и "прыжок мангуста по-венесуэльски".

Сейчас режим Мадуро держится скорее не на ПЗРК "Игла-С", а на риске "фе" в адрес США от России и Китая. С последним в США как раз идет торговая война с пошлинами и истериками. 30 октября ожидается встреча Трампа и Си Цзиньпина, где тема Венесуэлы обязательно будет звучать. Уже сейчас можно предсказать попытки китайских коммунистов слить идеологических собратьев из Каракаса в обмен на уступки США по Тайваню, но предвидеть действия Трампа трудно, потому что, это случайность.

Гарантированно поднималась тема Венесуэлы и во время разговора Трампа с Путиным. Для последнего вполне выгодно представить мир как геополитическую шахматную доску Бжезинского, а себя и Трампа – равнозначными 5Д-шахматистами, которые живо разменивают фигуры в дальних зонах влияния ради получения преимущества в нужных местах.

Шансы на то, что Трамп на очередные заигрывания Путина клюнет – далеко не нулевые, поэтому надеемся, рядом с американским президентом будет находиться кто-то, кто раскроет тому глаза на путинский блеф. Хотя бы на примере Сирии и Южного Кавказа, оба раза российский мастер "многоходовок" оставался на обочине, а серьезные и важные дела делались не только без него, но и вопреки воле и стратегическим интересам России.

Если же вторжение таки произойдет, политолог Игорь Рейтерович уверен, что Мадуро фактически окажется один на один с США, ведь реальных силовых вариантов спасти венесуэльского диктатора не существует. Потому что как бы Трамп и его подчиненные не уничтожали авторитет США, даже они не способны лишить Америку ее могущества.

Игорь Рейтерович политический консультант, руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Вмешаться в такую историю другим странам можно в двух плоскостях – политически или военно. Можно сделать заявления (как Россия относительно американских бомбардировок Ирана – 24 Канал), собрать Совбез ООН, но у США есть право вето, поэтому Россия здесь может наступить на свои же грабли. Поэтому они могут говорить, даже ввести против США какие-то санкции, что очень смешно будет выглядеть. На этом все. Военно-политически вмешаться в такие вещи можно только при одном условии – если у тебя есть авианосная группа, которую ты можешь отправить к берегам Венесуэлы в турне. И она будет где-то там поблизости в международных водах ходить и как бы намекать, что теоретически, если что-то начнется, мы можем выступить на стороне Венесуэлы и помочь. Россия и авианосная группа – здесь все очевидно. У них один авианосец, и тот – "Адмирал Кузнецов" (вечно сломанный позор ВМФ РФ – 24 Канал), а это надо, чтобы была именно авианосная группа, а не какая-то там подводная лодка с ядерными ракетами.

"Нет, это должен идти флот. Американцы имеют таких авианосных групп 11 и они их гоняют по миру. Шестой флот заходит на Ближний Восток – и сразу все понятно. У Китая, в принципе, такая возможность есть, они никогда не заходили так далеко, и я сомневаюсь, что они туда пойдут. Поэтому защитить Венесуэлу как Китай, так и Россия могут лишь на словах. По-другому они ничего сделать не смогут. Разве, Китай может побряцать оружием возле Тайваня, но проблема для Китая в том, что США могут это делать и там, и там. Итак, кто имеет авианесущие группы, тот и контролирует геополитику. Они еще есть у Великобритании, но те действуют всегда согласованно с США", – объясняет эксперт.

Подытоживая, стоит отметить, что вопрос устранения режима Мадуро давно назрел и перезрел. Вот только дьявол скрывается в деталях, а только гарантий того, что Трамп, который никогда ничего не делает правильно, на этот раз сделает все правильно и уберет душного усатого диктатора без лишней крови, дав шанс народу Венесуэлы на достойную жизнь, никаких.

Зато перспектива вечной войны на "заднем дворе" близка. Поэтому ждем свежих новостей из Карибского региона и похвалим Нобелевский комитет в Осло за дальновидность.