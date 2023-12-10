На карте мира появилась новая потенциально горячая точка – это Гайана. Почему Венесуэла хочет захватить большую часть ее территории, в чем причины и суть конфликта, а также при чем здесь Россия, Украина и США?
Венесуэльский диктатор Николас Мадуро провел у себя в стране референдум по присоединению региона Эссекибо, который является частью суверенного государства Гайана. В настоящее время Мадуро готовит "силовой вариант" и аннексию территорий соседнего государства по схеме "Эссекибо за 3 дня". Армия Гайаны, насчитывающая несколько тысяч бойцов, не собирается повиноваться и обещает дать бой оккупантам в своих лесах.
При этом Гайана рассчитывает на военную помощь другого соседа – Бразилии, а также на поддержку США (в стране находятся военные советники из Пентагона). Вот такая диспозиция потенциальной региональной войны. Почему так произошло, читайте в материале 24 Канала.
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Гайана – что это за страна, кто там живет и где находится?
Гайана – довольно небольшое государство в Южной Америке, его площадь составляет 215 тысяч квадратных километров (это примерно территория Румынии или Беларуси). При этом население Гайаны составляет чуть более 800 000 человек.
Венесуэла, Гайана и спорный регион Эссекибо на карте / Карта Gustavo IZUS / AFP
Население Гайаны – это потомки бывших африканских рабов и выходцев из современной Индии (как одних, так и других в свое время завезли сюда голландцы для работы на плантациях). Они составляют абсолютное большинство. Также в сельве остались немногочисленные потомки коренных жителей – индейцев, которые поддерживают Венесуэлу (инициатива Мадуро с раздачей паспортов – именно для них, ведь автохтонов рассматривают как "пятую колонну").
Большинство населения страны исповедует протестантизм и индуизм, соседняя Венесуэла – это католическое испаноязычное государство.
Почему Эссекибо стало лакомым куском для Венесуэлы?
Гайана долгое время отставала и считалась едва ли не самой бедной страной мира. Она не имела развитой промышленности и оставалась отсталым аграрным государством, а ее главными источниками прибыли были сахар, креветки, рис и древесина. А еще немного бокситов, золота и даже алмазов. Этого вместе с финансовой помощью МВФ хватало на то, чтобы не стать банкротом, но не больше.
Все изменилось в 2015 году, когда на морском шельфе в прибрежных районах Эссекибо обнаружили плодородные залежи нефти. Эксперты говорят о миллиардах баррелей только разведанных залежей нефти и смело ставят Гайану к ТОП-20 в мире по этому показателю. Это больше, чем, например, у Азербайджана.
"Новейшая нефтедержава мира", – так журнал Economist охарактеризовал Гайану.
Армия Гайаны насчитывает несколько тысяч военных / фото JOHN BIVERA / dodmedia.osd.mil
Власти Гайаны поступили мудро и пригласили к сотрудничеству по добыче нефти мировых лидеров, но не отдали богатые месторождения в полную концессию как стереотипная "банановая республика" и ныне активно занимаются диверсификацией и структурным развитием экономики, чтобы избежать так называемой "голландской болезни".
Все это предсказывает экономике Гайаны небывалый взлет в сотни процентов и превращение "края географии" в новый Дубай или Баку.
Но есть одно но. Этим "но" является диктаторский режим Мадуро в соседней Венесуэле. В сентябре 2023 года правительство Гайаны объявило о конкурсе на привлечение партнеров по добыче нефти на морском побережье и это стало поводом для режима Мадуро перейти к активным и агрессивным действиям.
Почему Венесуэла претендует на Эссекибо
Сейчас Мадуро провозгласил Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы под испанизированным названием Гуаяна Эсекиба (на плебисците за это проголосовали более 10 миллионов человек).
Эссекибо на карте / Инфографика Uawarinfographics
При этом у диктатора даже вспомнили историческое обоснование аннексии. В XVIII веке часть Эссекибо входила в состав испанской колонии Новая Андалусия, а позже стала частью колониальной структуры генерал-капитанства Венесуэлы.
Испанцам эти земли, а точнее чащи, были не особенно нужны, ведь в дикой природе не сильно вырастишь какао или табак. Долгое время эти земли были неразведанны и просто "были", а граница между испанскими и нидерландскими колониальными владениями условно проходила по реке Эссекибо.
Ситуация изменилась, когда в регионе появились британцы – они провели разведку местности и на основании этой "цивилизационной миссии" объявили о присоединении новых территорий. Так, Британская Гвиана за довольно короткое время в 4 раза увеличила собственную территорию.
В Венесуэле, которая стала независимой в 1811 году, с захватом земель мириться не стали, однако боялись гнева британской короны и ее мощного флота. Союзником Венесуэлы в споре выступили США, посоветовавшие обратиться стране в арбитраж. Он состоялся в Париже в 1899 году и завершился предполагаемым принятием решения в пользу Великобритании.
- Венесуэла решение Парижского арбитража не признала и объявила его нелегитимным. С тех пор продолжается дипломатическая борьба за Эссекибо, при этом регион скорее считался "делом принципа", чем экономическим призом.
- В 1962 году Венесуэла по инициативе тогдашнего правого президента-автократа Ромуло Бетанкура, которому требовалось немедленное "поднятие нации с колен", объявила о денонсации решений Арбитража. А в 1966 году Великобритания и Венесуэла подписали соглашение, признавшее претензии Каракаса и предусматривавшее дипломатическое решение проблемы. Впрочем, вскоре Гайана получила независимость и все "обнулилось" – в ответ Каракас заблокировал вступление Гайаны в Организацию американских государств (ОАГ).
- С 1970 по 1982 годы действовал мораторий на решение проблемы на условиях статус-кво. Далее в Венесуэле начался нефтяной бум и об Эссекибо на время "забыли", но после смерти Чавеса и прихода к власти Мадуро тема "спорных территорий" снова активизировалась – венесеульский флот даже брал в 2013 году на абордаж коммерческие суда в спорных водах, которые вели разведку нефти. Собственно, больше нефти, как считают эксперты, именно не на территории региона, а на континентальном шельфе.
В настоящее время территориальные претензии Венесуэлы к Гайане рассматривает Международный суд ООН по инициативе последней, при этом Каракас заранее заявил, что не будет признавать его решения.
Несмотря на давнюю историю конфликта, мир в основном на стороне Гайаны – никто не желает иметь дело с токсичным диктатором и справедливо считает, что лучше вести бизнес с предполагаемыми партнерами.
Позиция Украины
Украина 4 декабря в официальном комментарии по поводу конфликта отметила необходимость выполнения юридически обязательных решений Международного Суда ООН. Разрешение любых спорных вопросов и разногласий должно происходить только на основе механизмов, предусмотренных международным правом, в соответствии с целями и принципами, определенными Уставом ООН.
Стороны спора должны соблюдать юридически обязательный приказ Международного Суда ООН о применении временных мер и не прибегать к односторонним действиям, которые могут усугубить ситуацию,
– комментарий МИД Украины по поводу ситуации вокруг Эссекибо.
Будет ли война?
Собственно, она уже началась.
- Мадуро объявил о наступлении на сельву, а власти в Гайане заявили, что будут сопротивляться. В настоящее время стороны ведут пограничные бои в сельве невысокой интенсивности силами отрядов диверсантов-коммандос и обстреливают друг друга из артиллерии.
- Другие боевые действия представить трудно, ведь в экваториальных лесах отсутствуют дороги и крупные инфраструктурные объекты. Пока известно об исчезновении военного вертолета Гайаны, однако, неизвестно, что с ним произошло.
Вооруженные силы Гайаны составляют мизерное количество людей и три батальона с преимущественно легким вооружением, что устарело еще в прошлом веке. Однако Гайана справедливо рассчитывает на иностранную помощь.
Мадуро, имеющий более 100 000 отданных ему лично войск (большинство офицеров под санкциями), сотни танков и гаубиц Мста-С, системы ПВО "Бук", С-300, С-125 "Печора", российские самолеты Су-30 и вертолеты Ми-35, с началом объявления аннексии, также фактически поставил ультиматум всем иностранным нефтяникам и приказал им забраться из Эссекибо за 3 месяца, а венесуэльским промышленникам дал команду готовиться начать добычу.
Таким образом, конфликт перешел из противостояния между Каракасом и Джорджтауном (столица Гайаны) в противостояние Мадуро и мировых корпораций и имеет потенциал перейти в крупную региональную войну. Мадуро в его авантюре прямо поддержали коммунисты из Никарагуа и сирийский диктатор Асад.
А желание защищать Гайану выразила Бразилия и уже отправила собственные войска на границу с соседкой (по иронии судьбы это делал уже левый президент Лула, а не "правый милитарист" Болсонару).
Другой сосед, Суринам, осудил агрессию. Также готовятся сказать свое слово Соединенные Штаты и Великобритания, первые имеют в Гайане своих советников, а также спецназовцев из числа 1-й бригады SFAB, а вторые принимают участие в международных военных учениях, а также готовят гайанских офицеров в своих военных вузах.
Армия Бразилии наготове / Фото nationalguard.mil
При этом США оказались в не слишком приятной ситуации: для них режим Мадуро – давняя проблема, в 2019 году США поддержали демократическую революцию в Венесуэле во главе с проамериканским политиком Хуаном Гуайдо (он также считает Эссекибо венесуэльским). Впрочем, режим Мадуро устоял, не в последнюю очередь благодаря поддержке Китая и России (ходили слухи, что Путин посылал Мадуро даже отряды "вагнеровцев").
США наложили на режим Мадуро жесткие санкции и превратили венесуэльскую нефть в токсичную жидкость. Впрочем, в 2022 году сценарий медленного удушения венесуэльского диктатора дал сбой из-за нападения России на Украину. В результате санкций против россиян на рынке энергоносителей возник дефицит, который решили компенсировать нефтью из Венесуэлы – в октябре 2023 года США заключили с Венесуэлой Барбадосские соглашения, ослабившие санкционный узел на 6 месяцев.
Также США фактически "слили" альтернативного "президента" Гуайдо и в очередной раз закрыли глаза на нарушение прав человека в стране. В обмен на это Мадуро пообещал подумать о том, чтобы допустить оппозицию и международных наблюдателей к выборам-2024 и частично вернуть американских нефтяников в Венесуэлу.
Это, кстати, мгновенно повлияло на мировые цены на нефть (они упали), но радоваться было рано, ведь "многоходовка" от Блинкена и Салливана оказалась политическим бумерангом. И речь даже не о том, что активная добыча нефти в демократической Гайане могла сделать автократов из Каракаса ненужными вообще.
Фактически переговоры с США и авантюра "Эссекибо за 3 дня" проходили параллельно, и теперь Администрация Байдена оказалась в ситуации, когда нужно признавать провал своей дипломатии и возвращаться к стратегии Рейгана и Буша-старшего, которые в свое время наводили порядок в Панаме и Гренаде.
Способна ли Администрация Байдена на реинкарнацию "Доктрины Рейгана" за 11 месяцев до выборов, да еще в условиях, когда никто не хочет портить себе рождественские каникулы (напомним, Конгресс и Сенат США уходят в официальный отпуск и не смогут принимать законы и налагать или возобновлять санкции).
Мадуро – новый Саддам Хуссейн
История с агрессией против Гайаны не нова – для мира уже есть готовый паттерн, и не один, ведь Мадуро повторяет путь других тиранов:
- вторжение и оккупация богатых нефтью соседей – давняя игрушка Саддама Хуссейна,
- захват территорий ради успокоения подчиненных – сценарий аргентинской хунты в Фолклендской войне,
- плебисциты – любимая игрушка Гитлера и его аннексии в Европе, его прямым эпигоном является российский диктатор и союзник Мадуро – Путин.
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Важным вопросом является то, сам ли Мадуро додумался до этого, или кто-то ему посоветовал создать локальный "консенсус" и сгруппировать несчастных венесуэльцев вокруг флага средством давнего ресентимента и призрачных надежд на выигрыш в нефтяную лотерею путем "маленькой победной войны".
Тесные отношения между Каракасом и Москвой дают основания полагать, что у венесуэльского диктатора был советчик. И ему выгодно создавать новые кризисы, чтобы рассредоточивать силы, ресурсы и внимание США, особенно если там без вражеской "тактики 1000 порезов" сами придумывают себе проблемы и строят новые "стены", имеющие потенциал превратиться в "башню вавилонскую".
Советник открыл своим нападением на Украину геополитический "ящик Пандоры" и показал другим автократам мира, что международная система безопасности разрушена, а это значит, что можно нападать не только на Украину, но и на Тайвань, Грузию, Гайану, превращать в собственное озеро Азовское и Южно-Китайские моря, угрожать миру ядерными ракетами, обещать превратить в радиоактивный пепел Сеул, Варшаву, Лондон или даже Вашингтон.
Так бывает, если не давать жестокого ответа агрессору, пытаться его усыпить и наивно верить в "управляемую эскалацию".