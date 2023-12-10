На карте мира появилась новая потенциально горячая точка – это Гайана. Почему Венесуэла хочет захватить большую часть ее территории, в чем причины и суть конфликта, а также при чем здесь Россия, Украина и США?

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро провел у себя в стране референдум по присоединению региона Эссекибо, который является частью суверенного государства Гайана. В настоящее время Мадуро готовит "силовой вариант" и аннексию территорий соседнего государства по схеме "Эссекибо за 3 дня". Армия Гайаны, насчитывающая несколько тысяч бойцов, не собирается повиноваться и обещает дать бой оккупантам в своих лесах.

При этом Гайана рассчитывает на военную помощь другого соседа – Бразилии, а также на поддержку США (в стране находятся военные советники из Пентагона). Вот такая диспозиция потенциальной региональной войны. Почему так произошло, читайте в материале 24 Канала.

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Гайана – что это за страна, кто там живет и где находится?

Гайана – довольно небольшое государство в Южной Америке, его площадь составляет 215 тысяч квадратных километров (это примерно территория Румынии или Беларуси). При этом население Гайаны составляет чуть более 800 000 человек.

Обратите внимание! Большинство территории этой страны занимают джунгли, точнее сельва (влажные экваториальные леса). Регион Эссекибо, занимающий 74% территории Гайаны, как раз и является этой сплошной сельвой. Там проживают около 200 000 человек.



Венесуэла, Гайана и спорный регион Эссекибо на карте / Карта Gustavo IZUS / AFP

Население Гайаны – это потомки бывших африканских рабов и выходцев из современной Индии (как одних, так и других в свое время завезли сюда голландцы для работы на плантациях). Они составляют абсолютное большинство. Также в сельве остались немногочисленные потомки коренных жителей – индейцев, которые поддерживают Венесуэлу (инициатива Мадуро с раздачей паспортов – именно для них, ведь автохтонов рассматривают как "пятую колонну").

Большинство населения страны исповедует протестантизм и индуизм, соседняя Венесуэла – это католическое испаноязычное государство.

Справочно! Гайана в свое время была колонизирована Нидерландами, точнее частной Голландской Вест-Индской компанией, позже ставшей колонией Англии под названием Британская Гвиана (британцы ее купили), а в 1966 году получила независимость как Кооперативная Республика Гайана.



В настоящее время Гайана – это единственная англоязычная страна в Южной Америке, часть Британского Содружества наций во главе с королем Чарльзом Третьим.

Почему Эссекибо стало лакомым куском для Венесуэлы?

Гайана долгое время отставала и считалась едва ли не самой бедной страной мира. Она не имела развитой промышленности и оставалась отсталым аграрным государством, а ее главными источниками прибыли были сахар, креветки, рис и древесина. А еще немного бокситов, золота и даже алмазов. Этого вместе с финансовой помощью МВФ хватало на то, чтобы не стать банкротом, но не больше.

Все изменилось в 2015 году, когда на морском шельфе в прибрежных районах Эссекибо обнаружили плодородные залежи нефти. Эксперты говорят о миллиардах баррелей только разведанных залежей нефти и смело ставят Гайану к ТОП-20 в мире по этому показателю. Это больше, чем, например, у Азербайджана.

"Новейшая нефтедержава мира", – так журнал Economist охарактеризовал Гайану.



Армия Гайаны насчитывает несколько тысяч военных / фото JOHN BIVERA / dodmedia.osd.mil

Власти Гайаны поступили мудро и пригласили к сотрудничеству по добыче нефти мировых лидеров, но не отдали богатые месторождения в полную концессию как стереотипная "банановая республика" и ныне активно занимаются диверсификацией и структурным развитием экономики, чтобы избежать так называемой "голландской болезни".

В настоящее время разработку месторождений, а с 2019 года и добычу нефти, в Гайане ведут мировые нефтяные гиганты, здесь и Offshore Oil, и американские ExxonMobil и Hess, и катарская QatarEnergy, и французская Total.

Все это предсказывает экономике Гайаны небывалый взлет в сотни процентов и превращение "края географии" в новый Дубай или Баку.

Но есть одно но. Этим "но" является диктаторский режим Мадуро в соседней Венесуэле. В сентябре 2023 года правительство Гайаны объявило о конкурсе на привлечение партнеров по добыче нефти на морском побережье и это стало поводом для режима Мадуро перейти к активным и агрессивным действиям.

Справочно! Венесуэла является признанным мировым лидером по залежам нефти. Вот только нефть эта не приносит пользы этой стране. Сейчас богатейшее нефтяное государство мира уже много лет живет в нищете и даже импортирует бензин. Благодарить за это венесуэльцы должны левого экспериментатора-популиста Уго Чавеса и его преемника Мадуро, которые национализировали нефтяную отрасль, но население так и не дождалось справедливого распределения национального богатства.



Мадуро вообще установил в стране диктатуру и окончательно добил экономику Венесуэлы. Государство покинули инвесторы и забрали капитал, международные санкции перекрыли доступ к технологиям и средствам добычи и переработки. Фактически возникла ситуация, когда Венесуэле предложили "есть" собственное "черное золото", которое стало для мира токсичным и превратило Мадуро в современную версию царя Мидаса.

Почему Венесуэла претендует на Эссекибо

Сейчас Мадуро провозгласил Эссекибо 24-м штатом Венесуэлы под испанизированным названием Гуаяна Эсекиба (на плебисците за это проголосовали более 10 миллионов человек).



Эссекибо на карте / Инфографика Uawarinfographics

При этом у диктатора даже вспомнили историческое обоснование аннексии. В XVIII веке часть Эссекибо входила в состав испанской колонии Новая Андалусия, а позже стала частью колониальной структуры генерал-капитанства Венесуэлы.

Испанцам эти земли, а точнее чащи, были не особенно нужны, ведь в дикой природе не сильно вырастишь какао или табак. Долгое время эти земли были неразведанны и просто "были", а граница между испанскими и нидерландскими колониальными владениями условно проходила по реке Эссекибо.

Ситуация изменилась, когда в регионе появились британцы – они провели разведку местности и на основании этой "цивилизационной миссии" объявили о присоединении новых территорий. Так, Британская Гвиана за довольно короткое время в 4 раза увеличила собственную территорию.

В Венесуэле, которая стала независимой в 1811 году, с захватом земель мириться не стали, однако боялись гнева британской короны и ее мощного флота. Союзником Венесуэлы в споре выступили США, посоветовавшие обратиться стране в арбитраж. Он состоялся в Париже в 1899 году и завершился предполагаемым принятием решения в пользу Великобритании.

Венесуэла решение Парижского арбитража не признала и объявила его нелегитимным. С тех пор продолжается дипломатическая борьба за Эссекибо, при этом регион скорее считался "делом принципа", чем экономическим призом.

В 1962 году Венесуэла по инициативе тогдашнего правого президента-автократа Ромуло Бетанкура, которому требовалось немедленное "поднятие нации с колен", объявила о денонсации решений Арбитража. А в 1966 году Великобритания и Венесуэла подписали соглашение, признавшее претензии Каракаса и предусматривавшее дипломатическое решение проблемы. Впрочем, вскоре Гайана получила независимость и все "обнулилось" – в ответ Каракас заблокировал вступление Гайаны в Организацию американских государств (ОАГ).

С 1970 по 1982 годы действовал мораторий на решение проблемы на условиях статус-кво. Далее в Венесуэле начался нефтяной бум и об Эссекибо на время "забыли", но после смерти Чавеса и прихода к власти Мадуро тема "спорных территорий" снова активизировалась – венесеульский флот даже брал в 2013 году на абордаж коммерческие суда в спорных водах, которые вели разведку нефти. Собственно, больше нефти, как считают эксперты, именно не на территории региона, а на континентальном шельфе.

В настоящее время территориальные претензии Венесуэлы к Гайане рассматривает Международный суд ООН по инициативе последней, при этом Каракас заранее заявил, что не будет признавать его решения.

Справочно! 1 декабря 2023 года Международный Суд ООН принял приказ о применении временных мер по делу по Арбитражному решению от 3 октября 1899 года (Парижский арбитраж по делу "Гайана против Венесуэлы").



Приказ обязывает Венесуэлу воздерживаться от любых действий, которые изменят ситуацию в регионе Эссекибо, а также обе стороны обязывает воздержаться от любых действий, которые могут усугубить или расширить спор, или усложнить его разрешение.

Несмотря на давнюю историю конфликта, мир в основном на стороне Гайаны – никто не желает иметь дело с токсичным диктатором и справедливо считает, что лучше вести бизнес с предполагаемыми партнерами.

Позиция Украины

Украина 4 декабря в официальном комментарии по поводу конфликта отметила необходимость выполнения юридически обязательных решений Международного Суда ООН. Разрешение любых спорных вопросов и разногласий должно происходить только на основе механизмов, предусмотренных международным правом, в соответствии с целями и принципами, определенными Уставом ООН.

Стороны спора должны соблюдать юридически обязательный приказ Международного Суда ООН о применении временных мер и не прибегать к односторонним действиям, которые могут усугубить ситуацию,

– комментарий МИД Украины по поводу ситуации вокруг Эссекибо.

Будет ли война?

Собственно, она уже началась.

Мадуро объявил о наступлении на сельву, а власти в Гайане заявили, что будут сопротивляться. В настоящее время стороны ведут пограничные бои в сельве невысокой интенсивности силами отрядов диверсантов-коммандос и обстреливают друг друга из артиллерии.

Другие боевые действия представить трудно, ведь в экваториальных лесах отсутствуют дороги и крупные инфраструктурные объекты. Пока известно об исчезновении военного вертолета Гайаны, однако, неизвестно, что с ним произошло.

Вооруженные силы Гайаны составляют мизерное количество людей и три батальона с преимущественно легким вооружением, что устарело еще в прошлом веке. Однако Гайана справедливо рассчитывает на иностранную помощь.

Мадуро, имеющий более 100 000 отданных ему лично войск (большинство офицеров под санкциями), сотни танков и гаубиц Мста-С, системы ПВО "Бук", С-300, С-125 "Печора", российские самолеты Су-30 и вертолеты Ми-35, с началом объявления аннексии, также фактически поставил ультиматум всем иностранным нефтяникам и приказал им забраться из Эссекибо за 3 месяца, а венесуэльским промышленникам дал команду готовиться начать добычу.

Таким образом, конфликт перешел из противостояния между Каракасом и Джорджтауном (столица Гайаны) в противостояние Мадуро и мировых корпораций и имеет потенциал перейти в крупную региональную войну. Мадуро в его авантюре прямо поддержали коммунисты из Никарагуа и сирийский диктатор Асад.

За спиной Мадуро также стоят Россия (почти все оружие армии Венесуэлы – российское), Иран и Китай. Последний имеет неплохие отношения также и с Гайаной, однако автократу Си режим диктатора Мадуро более понятен.

А желание защищать Гайану выразила Бразилия и уже отправила собственные войска на границу с соседкой (по иронии судьбы это делал уже левый президент Лула, а не "правый милитарист" Болсонару).

Другой сосед, Суринам, осудил агрессию. Также готовятся сказать свое слово Соединенные Штаты и Великобритания, первые имеют в Гайане своих советников, а также спецназовцев из числа 1-й бригады SFAB, а вторые принимают участие в международных военных учениях, а также готовят гайанских офицеров в своих военных вузах.



Армия Бразилии наготове / Фото nationalguard.mil

При этом США оказались в не слишком приятной ситуации: для них режим Мадуро – давняя проблема, в 2019 году США поддержали демократическую революцию в Венесуэле во главе с проамериканским политиком Хуаном Гуайдо (он также считает Эссекибо венесуэльским). Впрочем, режим Мадуро устоял, не в последнюю очередь благодаря поддержке Китая и России (ходили слухи, что Путин посылал Мадуро даже отряды "вагнеровцев").

В 2020 году "венесуэльский сценарий" повторился в Беларуси, где усилиями России удалось сохранить власть еще одному усатому диктатору.

США наложили на режим Мадуро жесткие санкции и превратили венесуэльскую нефть в токсичную жидкость. Впрочем, в 2022 году сценарий медленного удушения венесуэльского диктатора дал сбой из-за нападения России на Украину. В результате санкций против россиян на рынке энергоносителей возник дефицит, который решили компенсировать нефтью из Венесуэлы – в октябре 2023 года США заключили с Венесуэлой Барбадосские соглашения, ослабившие санкционный узел на 6 месяцев.

Также США фактически "слили" альтернативного "президента" Гуайдо и в очередной раз закрыли глаза на нарушение прав человека в стране. В обмен на это Мадуро пообещал подумать о том, чтобы допустить оппозицию и международных наблюдателей к выборам-2024 и частично вернуть американских нефтяников в Венесуэлу.

Это, кстати, мгновенно повлияло на мировые цены на нефть (они упали), но радоваться было рано, ведь "многоходовка" от Блинкена и Салливана оказалась политическим бумерангом. И речь даже не о том, что активная добыча нефти в демократической Гайане могла сделать автократов из Каракаса ненужными вообще.

Фактически переговоры с США и авантюра "Эссекибо за 3 дня" проходили параллельно, и теперь Администрация Байдена оказалась в ситуации, когда нужно признавать провал своей дипломатии и возвращаться к стратегии Рейгана и Буша-старшего, которые в свое время наводили порядок в Панаме и Гренаде.

Способна ли Администрация Байдена на реинкарнацию "Доктрины Рейгана" за 11 месяцев до выборов, да еще в условиях, когда никто не хочет портить себе рождественские каникулы (напомним, Конгресс и Сенат США уходят в официальный отпуск и не смогут принимать законы и налагать или возобновлять санкции).

Мадуро – новый Саддам Хуссейн

История с агрессией против Гайаны не нова – для мира уже есть готовый паттерн, и не один, ведь Мадуро повторяет путь других тиранов:

вторжение и оккупация богатых нефтью соседей – давняя игрушка Саддама Хуссейна,

захват территорий ради успокоения подчиненных – сценарий аргентинской хунты в Фолклендской войне,

плебисциты – любимая игрушка Гитлера и его аннексии в Европе, его прямым эпигоном является российский диктатор и союзник Мадуро – Путин.

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Важным вопросом является то, сам ли Мадуро додумался до этого, или кто-то ему посоветовал создать локальный "консенсус" и сгруппировать несчастных венесуэльцев вокруг флага средством давнего ресентимента и призрачных надежд на выигрыш в нефтяную лотерею путем "маленькой победной войны".

Тесные отношения между Каракасом и Москвой дают основания полагать, что у венесуэльского диктатора был советчик. И ему выгодно создавать новые кризисы, чтобы рассредоточивать силы, ресурсы и внимание США, особенно если там без вражеской "тактики 1000 порезов" сами придумывают себе проблемы и строят новые "стены", имеющие потенциал превратиться в "башню вавилонскую".

Советник открыл своим нападением на Украину геополитический "ящик Пандоры" и показал другим автократам мира, что международная система безопасности разрушена, а это значит, что можно нападать не только на Украину, но и на Тайвань, Грузию, Гайану, превращать в собственное озеро Азовское и Южно-Китайские моря, угрожать миру ядерными ракетами, обещать превратить в радиоактивный пепел Сеул, Варшаву, Лондон или даже Вашингтон.

Так бывает, если не давать жестокого ответа агрессору, пытаться его усыпить и наивно верить в "управляемую эскалацию".