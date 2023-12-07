Дипломат, эксперт-международник Руслан Осипенко сказал 24 Каналу, что Мадуро позволяет себе такие действия, потому что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Запад не принял конкретных мер против Кремля. США и Евросоюз пытались договориться с Россией, чтобы она не создала союз с Китаем.
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Война с Украиной – только тренировка
С самого начала западные страны предпринимали попытки оторвать Россию от Китая. Рассматривали разные планы, как "сохранить лицо" Путину и дать ему возможность выйти из войны.
Кремль же воспринимал это как слабость Запада. Россия действует по своему плану, который был объявлен в декабре 2021 года: НАТО должен убраться за линии 1997 года. По мнению России, Центрально-Восточная Европа и даже Финляндия и страны Балтии являются зоной ее влияния,
– отметил дипломат.
Россия в разрезе этого сценария продолжает действовать. Поэтому война с Украиной для нее – это тренировка, ведь Кремль готовится к новой войне.
Россияне поняли, что плохо подготовились к современной войне, поскольку воюют старыми методами. В Украине они тренируются, и останавливаться не собираются,
– уверен эксперт-международник.
Как Россия ведет геополитическую игру против Запада: смотрите видео
Более того, Россия продолжает поджигать конфликты по миру. Уже пылает Ближний Восток. Также могут поджечь Африку – российские ЧВК совершили перевороты в нескольких африканских странах. Также могут вспыхнуть Балканы, где Россия оказывает влияние через Сербию. Поджигается геополитическое "подбрюшье" в Америке.
Все это делается для того, чтобы ослабить Запад, который занимался бы своими проблемами. А Путин 14 декабря (состоится пресс-конференция главы Кремля – 24 Канал) обратится к своему электорату со словами, что "Россия побеждает Запад", "санкции не работают", "остановилась поддержка Украины" и вообще в 2024 году "Россия еще себя покажет", – отметил Руслан Осипенко.
Как Россия распространяет свое влияние в мире
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро действует по схеме России, когда пытается аннексировать спорную территорию Эссекибо, богатую природными ископаемыми. 3 декабря Мадуро провел референдум, по результатам которого венесуэльцы поддержали присоединение к стране Эссекибо, принадлежащее Гайане.
- Также Мадуро объявил о создании 24 штата в Венесуэле, которым, по его замыслу, должно стать Эссекибо. Кроме того, он подписал "приказ" об образовании так называемой "Высшей комиссии по обороне Гайаны-Эсекибо", а также показал новую карту с присоединенной к Венесуэле спорной территорией.
- В то же время, Путин посетил Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на то, что МКС в Гааге выдал ордер на его арест. Эти визиты главы Кремля свидетельствуют о том, что он пытается распространить влияние России в арабском мире.
- Отношение к России в арабских странах изменилось после того, как Москва поддержала резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Путин сразу воспользовался этим.