Одной из главных причин стала реакция Запада на войну ХАМАС против Израиля Подробно о состоянии России в арабском мире 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.
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"Еще до начала полномасштабного вторжения я предупреждал, что все находки России на Ближнем Востоке – это всего лишь промахи Запада", – заметил Мохаммад Фараджаллах.
Как Россия возвращает себе влияние на Ближнем Востоке
До войны между ХАМАС и Израилем Россия на Ближнем Востоке дошла до такого уровня, что ее там никто не хотел видеть. В тот момент Россия уже стремительно теряла репутацию.
Саудовская Аравия даже занялась вопросом деоккупации территории Украины. В частности, 5 – 6 августа в Джидде состоялась встреча советников по нацбезопасности и внешней политике 42 стран – мирный саммит по принципам восстановления устойчивого и справедливого мира для Украины.
До этого арабский мир шел полтора года и думали, что лучший их союзник – это Запад и нужно полностью перейти на их сторону. К величайшему сожалению, арабский мир снова столкнулся с двойными стандартами, когда увидел, как Штаты и Европа молчат об убийствах мирных палестинцев и несколько раз блокировали резолюции по прекращению огня в Секторе Газа,
– объяснил редактор портала "Украина по-арабски".
Именно здесь Владимир Путин увидел отличный шанс и возможность снова реанимировать себя на Ближнем Востоке, предложив свои услуги.
Голосование Совбеза ООН о прекращении огня в Секторе Газа
18 октября Соединенные Штаты наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, которая призвала бы к "гуманитарным паузам" для доставки необходимой помощи жителям Сектора Газы. Постоянная представительница Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд объяснила вето тем, что "в этой резолюции не упоминается о праве Израиля на самооборону".
Перед этим Совбез отклонил две поправки, предложенные Россией. Они призывали к немедленному, длительному и полному прекращению огня и прекращению нападений на мирных жителей.
Удар для Запада
Голосование России по резолюции о прекращении огня в Секторе Газа положительно повлияло на ее восприятие в арабском мире. Особенно учитывая, что он не представлен на Совбезе ООН, а Запад отказался его поддерживать.
Россия, отстаивая интересы арабского мира, постепенно возвращает его благосклонность.
Если арабский мир раньше не хотел видеть Путина, то сейчас мы снова вернулись в точку нуля. Путин это серьезно использовал и теперь хочет продвигать потепление между Саудовской Аравией и Ираном. Если это произойдет, то это будет огромным ударом для Запада,
– подчеркнул Фараджаллах.
Дело в том, что Саудовская Аравия никогда не доверяла Ирану. Но Владимир Путин может убедить Саудовскую Аравию, что Запад ей не помогает и не поможет, и предложить объединиться как с Россией, так и с ее союзниками, в частности Ираном.
Мохаммад Фараджаллах о планах России вернуть свое влияние на Ближнем Востоке: смотреть видео
Кроме того, несмотря на все санкции, мы наблюдаем падение добычи нефти – это играет на руку Кремлю.
"В первые дни войны России против Украины я говорил, что Украина победит войну когда один из блоков перейдет на ее сторону: либо Китай, либо арабский мир. Китай не перейдет, а арабский мир был к этому очень близок", – отметил редактор портала "Украина по-арабски".
Добавим, что на Ближнем Востоке есть еще один конфликт – в Судане. Там Россия поддерживает сторону мятежников, Силы быстрого реагирования. Путин и там пытается предложить свои услуги, чтобы снова мощно влиться и вернуть свое влияние в этом регионе.
Путин поедет в ОАЭ: коротко
- В декабре Владимир Путин запланировал несколько визитов в арабские страны. В частности, он намерен посетить Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что первоначально у Путина рабочий визит в Объединенных Арабских Эмиратах. Там сейчас проходит глобальный климатический саммит COP28.
- Уже 6 декабря Путин приехал в Абу-Даби, где должен встретиться с президентом ОАЭ Мохаммедом Аль Нахайяном. У них запланированы переговоры, в составе делегации, а затем с глазу на глаз.
- Оттуда российский диктатор должен улететь на переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом. Заметим, что ни Саудовская Аравия, ни ОАЭ не ратифицировали Римский устав, по которому Владимира Путина должны арестовать через орден, выданный в МКС.