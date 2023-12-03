Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американской разведке не было известно о плане нападения ХАМАС. Ранее западные медиа писали, что они знали об этих планах, но не придали значения предупреждениям.
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Разведчики не имели доступа к документу
Комментарий Кирби появился после репортажа New York Times о том, что должностные лица Израиля более чем за год до 7 октября получили информацию о планах ХАМАС.
Разведывательное сообщество доложило, что они не имели доступа к этому документу,
– сказал Кирби.
То, что израильская разведка не проследила подготовку такого масштабного нападения, может стать самым большим провалом за последние 50 лет.
У Израиля более года был детальный план нападения ХАМАС
- В распоряжение журналистов попал документ. В нем не указывалась дата, но описывался методический штурм, направленный на уничтожение укреплений вокруг Сектора Газа, захват городов Израиля и штурм ключевых военных баз, в частности, штаб дивизии.
- Речь идет о 40-страничном документе. Его израильские власти назвали "Иерихонская стена". В нем пункт за пунктом описывается то самое разрушительное вторжение, в результате которого погибли 1 200 человек. Интересно, что за более чем год до нападения израильские военные и представители разведки знали об этом плане, но отбросили его. Они считали, что он слишком сложен для выполнения ХАМАС.
- В плане также в деталях расписывались расположение и численность израильских вооруженных сил, узлы связи и другая конфиденциальная информация. Возникает вопрос: как ХАМАС удавалось собирать соответствующие разведывательные данные, и не было ли внутри израильской системы безопасности "крота".