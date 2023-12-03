Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что американской разведке не было известно о плане нападения ХАМАС. Ранее западные медиа писали, что они знали об этих планах, но не придали значения предупреждениям.

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Разведчики не имели доступа к документу

Комментарий Кирби появился после репортажа New York Times о том, что должностные лица Израиля более чем за год до 7 октября получили информацию о планах ХАМАС.

Разведывательное сообщество доложило, что они не имели доступа к этому документу,

– сказал Кирби.

То, что израильская разведка не проследила подготовку такого масштабного нападения, может стать самым большим провалом за последние 50 лет.

У Израиля более года был детальный план нападения ХАМАС