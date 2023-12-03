Речник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі сказав, що американській розвідці не було відомо про план нападу ХАМАС. Раніше західні медіа писали, що вони знали про ці плани, але не надали значення попередженням.

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Розвідники не мали доступу до документа

Коментар Кірбі з'явився після репортажу New York Times про те, що посадовці Ізраїлю більш ніж за рік до подій 7 жовтня отримали інформацію про плани ХАМАС.

Розвідувальна спільнота повідомила, що вони не мали доступу до цього документа,

– сказав Кірбі.

Те, що ізраїльська розвідка не простежила підготовку такого масштабного нападу може стати найбільшим провалом за останні 50 років.

Ізраїль понад рік мав детальний план нападу ХАМАС