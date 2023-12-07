Дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що Мадуро дозволяє собі такі дії, тому що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід не вжив конкретних заходів щодо Кремля. США та Євросоюз намагалися домовитись з Росією, щоб вона не створила союз з Китаєм.

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Війна з Україною – лише тренування

З самого початку західні країни робили спроби відірвати Росію від Китаю. Розглядали різні плани, як "зберегти обличчя" Путіну та дати йому можливість вийти з війни.

А Кремль сприймав це як слабкість Заходу. Росія діє за своїм планом, який було оголошено у грудні 2021 року: НАТО має прибратися за лінії 1997 року. На думку Росії, Центрально-Східна Європа та навіть Фінляндія й країни Балтії є зоную її впливу,

– зазначив дипломат.

Росія в розрізі цього сценарію продовжує діяти. Тому війна з Україною для неї – це тренування, адже Кремль готується до нової війни.

Росіяни зрозуміли, що погано підготувалися до сучасної війни, оскільки воюють старими методами. В Україні вони тренуються, і зупинятися не збираються,

– впевнений експерт-міжнародник.

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Ба більше, Росія продовжує підпалювати конфлікти по світу. Вже палає Близький Схід. Також можуть підпалити Африку – російські ПВК вчинили перевороти в декількох африканських країнах. Також можуть спалахнути Балкани, де Росія має вплив через Сербію. Підпалюється геополітичне "підбрюшшя" в Америці.

Все це робиться для того, щоб послабити Захід, який би займався своїми проблемами. А Путін 14 грудня (відбудеться пресконференція очільника Кремля – 24 Канал) звернеться до свого електорату зі словами, що "Росія перемагає Захід", "санкції не працюють", "припинилася підтримка України" і взагалі 2024 року "Росія ще себе покаже", – зазначив Руслан Осипенко.

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