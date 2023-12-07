Дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко сказав 24 Каналу, що Мадуро дозволяє собі такі дії, тому що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Захід не вжив конкретних заходів щодо Кремля. США та Євросоюз намагалися домовитись з Росією, щоб вона не створила союз з Китаєм.
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Війна з Україною – лише тренування
З самого початку західні країни робили спроби відірвати Росію від Китаю. Розглядали різні плани, як "зберегти обличчя" Путіну та дати йому можливість вийти з війни.
А Кремль сприймав це як слабкість Заходу. Росія діє за своїм планом, який було оголошено у грудні 2021 року: НАТО має прибратися за лінії 1997 року. На думку Росії, Центрально-Східна Європа та навіть Фінляндія й країни Балтії є зоную її впливу,
– зазначив дипломат.
Росія в розрізі цього сценарію продовжує діяти. Тому війна з Україною для неї – це тренування, адже Кремль готується до нової війни.
Росіяни зрозуміли, що погано підготувалися до сучасної війни, оскільки воюють старими методами. В Україні вони тренуються, і зупинятися не збираються,
– впевнений експерт-міжнародник.
Як Росія веде геополітичну гру проти Заходу: дивіться відео
Ба більше, Росія продовжує підпалювати конфлікти по світу. Вже палає Близький Схід. Також можуть підпалити Африку – російські ПВК вчинили перевороти в декількох африканських країнах. Також можуть спалахнути Балкани, де Росія має вплив через Сербію. Підпалюється геополітичне "підбрюшшя" в Америці.
Все це робиться для того, щоб послабити Захід, який би займався своїми проблемами. А Путін 14 грудня (відбудеться пресконференція очільника Кремля – 24 Канал) звернеться до свого електорату зі словами, що "Росія перемагає Захід", "санкції не працюють", "припинилася підтримка України" і взагалі 2024 року "Росія ще себе покаже", – зазначив Руслан Осипенко.
Як Росія поширює свій вплив у світі
- Президент Венесуели Ніколас Мадуро діє за схемою Росії, коли намагається анексувати спірну територію Ессекібо, багату на природні копалини. 3 грудня Мадуро провів референдум, за результатами якого венесуельці підтримали приєднання до країни Ессекібо, яке належить Гаяні.
- Також Мадуро оголосив про створення 24 штату у Венесуелі, яким, за його задумом, має стати Ессекібо. Крім того, він підписав "наказ" про утворення так званої "Вищої комісії з оборони Гаяни-Есекібо", а також показав нову карту з приєднаною до Венесуели спірною територією.
- Водночас Путін відвідав Саудівську Аравію та Об'єднані Арабські Емірати, попри те, що МКС в Гаазі видав ордер на його арешт. Ці візити очільника Кремля свідчать про те, що він намагається поширити вплив Росії в арабському світі.
- Ставлення до Росії в арабських країнах змінилося після того, як Москва підтримала резолюцію про припинення вогню у Секторі Гази. Путін одразу цим скористався.