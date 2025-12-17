США могут объявить войну Венесуэле уже этой ночью, - Такер Карлсон
- Такер Карлсон сообщил, что США могут объявить войну Венесуэле в обращении президента Трампа 18 декабря в 04:00 по киевскому времени.
- Карлсон отметил, что официальной информации нет, а его данные ограничены, но члены Конгресса США провели брифинг о возможной военной операции в Венесуэле.
США могут объявить войну Венесуэле уже сегодня ночью. Пока официальной информации нет, однако, вероятно, соответствующее заявление будет в обращении Трампа к нации вечером 17 декабря.
Об этом сообщил журналист Такер Карлсон, пишет 24 Канал.
Смотрите также Трамп объявил полную блокаду для нефтяных танкеров в Венесуэле
Что известно о вероятном начале войны в Венесуэле?
Такер Карлсон сообщил, что члены Конгресса США сегодня провели брифинг о возможной военной операции в Венесуэле. Журналист предполагает, что президент США Дональд Трамп во время обращения к нации 18 декабря в 04:00 по киевскому времени может сообщить о начале военных действий против Венесуэлы. Карлсон отметил, что пока точной информации нет, а данные, которые ему известны достаточно ограничены.
К слову, несколько ранее, Трамп анонсировал обращение к нации в прямом эфире из Белого дома в 21:00 по восточному времени.
В то же время журналист добавил, что он уже около 25 лет отслеживает взаимодействие США с режимами вроде венесуэльского, и, по его словам, опыт показывает, что прямые военные действия редко приносят пользу американским интересам.
Трамп объявил полную блокаду для нефтяных танкеров в Венесуэле: что известно?
В ночь на 17 декабря Трамп объявил о введении полной блокады на все подсанкционные нефтяные танкеры, которые направляются в Венесуэлу или возвращаются оттуда.
Трамп подчеркнул, что Штаты не позволят "враждебному режиму забирать нефть, землю или любые другие активы, которые должны быть немедленно возвращены".
Также президент США признал действующую власть Венесуэлы как "иностранную террористическую организацию". Он обвинил режим Мадуро в терроризме, наркотрафика и торговле людьми.