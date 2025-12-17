США можуть оголосити війну Венесуелі вже цієї ночі, – Такер Карлсон

США можуть оголосити війну Венесуелі вже сьогодні вночі. Наразі офіційної інформації немає, однак, ймовірно, відповідна заява буде у зверненні Трампа до нації ввечері 17 грудня.

Про це повідомив журналіст Такер Карлсон, пише 24 Канал.

Що відомо про ймовірний початок війни у Венесуелі?

Такер Карлсон повідомив, що члени Конгресу США сьогодні провели брифінг щодо можливої військової операції у Венесуелі. Журналіст припускає, що президент США Дональд Трамп під час звернення до нації 18 грудня о 04:00 за київським часом може повідомити про початок воєнних дій проти Венесуели. Карлсон наголосив, що наразі точної інформації немає, а дані, які йому відомі досить обмежені.

До слова, дещо раніше Трамп анонсував звернення до нації у прямому ефірі з Білого дому о 21:00 за східним часом.

Водночас журналіст додав, що він вже близько 25 років відстежує взаємодію США із режимами на кшталт венесуельського, і, за його словами, досвід показує, що прямі військові дії рідко приносять користь американським інтересам.

