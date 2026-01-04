Стало известно, кто может возглавить Венесуэлу после задержания Мадуро

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после задержания Мадуро Венесуэлу может возглавить оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Макрона в соцсети Х.

Читайте также "Самый большой страх Путина": как события в Венесуэле могут повлиять на Кремль и Украину

Кто может прийти к власти?

Эмманюэль Макрон заявил, что народ Венесуэлы теперь свободен от диктатуры Николаса Мадуро и "может праздновать".

По его словам, после захвата власти и уничтожения основных свобод, Мадуро серьезно оскорбил достоинство собственного народа.

Переходный период, который сейчас начинается, должен быть мирным, демократическим и таким, что уважает волю венесуэльского народа. Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно скорее,

– написал президент Франции.

Сейчас Макрон ведет переговоры с партнерами в регионе. Он подчеркнул, что Франция полностью мобилизована и сконцентрирована, в частности, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.

Стоит отметить, что ранее лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Корина Мачадо также заявляла, что Эдмундо Гонсалес должен занять пост президента.

Что вообще происходит в Венесуэле?