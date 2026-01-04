Стало известно, кто может возглавить Венесуэлу после задержания Мадуро
- Эмманюэль Макрон заявил, что после задержания Мадуро Венесуэлу может возглавить оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес.
- Макрон отметил, что переходный период должен быть мирным и демократическим, а также уважать волю венесуэльского народа.
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что после задержания Мадуро Венесуэлу может возглавить оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Макрона в соцсети Х.
Кто может прийти к власти?
Эмманюэль Макрон заявил, что народ Венесуэлы теперь свободен от диктатуры Николаса Мадуро и "может праздновать".
По его словам, после захвата власти и уничтожения основных свобод, Мадуро серьезно оскорбил достоинство собственного народа.
Переходный период, который сейчас начинается, должен быть мирным, демократическим и таким, что уважает волю венесуэльского народа. Мы надеемся, что президент Эдмундо Гонсалес Уррутия, избранный в 2024 году, сможет обеспечить этот переход как можно скорее,
– написал президент Франции.
Сейчас Макрон ведет переговоры с партнерами в регионе. Он подчеркнул, что Франция полностью мобилизована и сконцентрирована, в частности, чтобы гарантировать безопасность своих граждан.
Стоит отметить, что ранее лидер венесуэльской оппозиции и лауреат Нобелевской премии мира Корина Мачадо также заявляла, что Эдмундо Гонсалес должен занять пост президента.
Что вообще происходит в Венесуэле?
3 января американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что оба находятся под стражей.
Мадуро и жену обвиняют в наркотерроризме и заговоре с целью импорта кокаина, хранении пулеметов и взрывных устройств, а также в заговоре с целью хранения пулеметов и взрывных устройств против Соединенных Штатов.
Как отмечает Clash Report, в соответствии с федеральным законом Южного округа Нью-Йорка, за такие преступления, как терроризм, задержанным может грозить смертная казнь.