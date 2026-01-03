Я смотрел на это, как на телешоу, – Трамп рассказал об операции в "крепости" Мадуро

Дональд Трамп рассказал подробности операции по задержанию Николаса Мадуро. По его словам, штурм укрепленного дома был тщательно спланирован и прошел без потерь для американских военных.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Как Трамп описал операцию по задержанию Мадуро?

Дональд Трамп заявил, что операцию против президента Венесуэлы Николаса Мадуро планировали провести еще четыре дня назад. Впрочем, по его словам, ее пришлось отложить из-за непогоды. "Погода должна быть идеальной", – подчеркнул Трамп.

Также президент США описал дом Мадуро как хорошо укрепленный объект. По его словам, там были стальные двери и защитное пространство, огороженное прочной сталью по всему периметру.

Американские военные, по словам Трампа, готовились использовать "мощные паяльные лампы", однако до этого не дошло.

Мы не потеряли ни одного самолета, все вернулось. Один вертолет был довольно сильно поврежден, но мы его вернули,

– заверил американский лидер.

Дональд Трамп также объяснил, что речь идет о войне, которая, мол, ежегодно забирает около 300 тысяч жизней. "Мы не теряем так много на войне", – резюмировал он.

К чему привело задержание Мадуро?