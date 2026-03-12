Венгерская делегация прибыла в Украину: Орбан дал наставления и посоветовал "быть вежливыми"
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поручил своему заместителю министра энергетики "быть вежливым" во время визита в Украину и осмотреть нефтепровод "Дружба".
- По словам Цепека, делегация имеет шанс достичь прогресса, поскольку они проведут переговоры с представителями США и дипломатами ЕС.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал заместителя министра энергетики Габора Цепека "быть вежливым" во время визита в Украину, а также поручил осмотреть место повреждения нефтепровода "Дружба".
Соответствующее сообщение Орбан опубликовал на своей странице в Facebook.
Какие "задачи" дал Орбан?
Во время видеозвонка Виктор Орбан дал наставления чиновнику, который накануне с делегацией прибыл в Украину.
Венгерский премьер посоветовал Габору Цепеку постоянно напоминать о себе украинской стороне и "быть вежливыми". По словам Орбана, сейчас важно показать всем, что венгры якобы "хотели договориться" с Украиной.
Мы должны задокументировать, что мы хотели с ними договориться. Мы хотели посмотреть. Мы хотели решить ситуацию вместе с ними. Мы не ищем конфликта, а решение, и в этом мы хотим им помочь,
– подчеркнул глава правительства Венгрии.
Кроме этого, Орбан призвал свою делегацию добиться визита на место повреждения нефтепровода "Дружба", предварительно договорившись или с украинцами, или "через высокое посольство".
Габор Цепек также отметил, что делегация имеет шанс достичь прогресса, поскольку они проведут переговоры с представителями США и дипломатами ЕС.
Напомним, в среду, 11 марта, венгерская делегация отправилась в Украину для переговоров по восстановлению работы нефтепровода "Дружба" и оценки его технического состояния. Накануне визита венгры также встретились с представителями словацкого энергетического рынка и правительства в Братиславе.
В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что группу людей, прибывших из Венгрии, нельзя называть "делегацией", ведь в Украине она не имеет официального статуса и для нее не запланировано никаких официальных встреч.
Что происходит с нефтепроводом "Дружба"?
Транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" прекратился в январе 2026 года после того, как российские войска нанесли удар по внутренней инфраструктуре нефтеперекачивающей станции "Броды".
Впоследствии Венгрия и Словакия создали совместный комитет для расследования ситуации с нефтепроводом и требуют от украинских властей немедленно возобновить поставки нефти.
Украина также предлагала Евросоюзу использовать нефтепровод "Одесса – Броды" как альтернативу поврежденному нефтепроводу "Дружба" для поставок нефти в ЕС.