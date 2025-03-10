Оштрафовали за срыв выступления Орбана: депутат включил речь, где премьер критикует россиян

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер оштрафовал независимого депутата Акоша Хадгази на 7 миллионов форинтов (784 тысячи гривен). Его оштрафовали за то, что тот сорвал выступление премьер-министра страны Орбана.

Об этом сообщил сам Хадгази в недавней публикации в фейсбуке, а также об этом пишет венгерское издание Telex, сообщает 24 Канал.

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Венгерский депутат получил штраф за срыв выступления Орбана

В конце февраля Виктор Орбан выступал в парламенте, однако во время этого Хадгази начал воспроизводить через громкоговоритель речь венгерского премьера 18-летней давности, в которой он говорил о важности западной демократии и призвал молодежь будущего "не позволить русским, которых уже выгнали, залезть обратно".

В решении Кевера, который опубликовал Хадгази, говорится, что депутат не прекратил воспроизводить аудиозапись, поэтому Орбан должен был прервать свое выступление. Это, мол, не позволяло премьеру "воспользоваться своим правом на высказывание".

Из-за этого, а также из-за того, что Хадгази "называет парламент нелегитимным "кукольным театром", в работе которого, нет смысла участвовать", его и оштрафовали на 7 миллионов форинтов путем уменьшения зарплаты на такую сумму.

Письмо Кевера – это важный документ эпохи, в котором власть фиксирует, что она ожидает от оппозиции: сидеть в "парламенте" и молча слушать даже самые большие подлости, с руками за спиной. И, конечно, иногда выступать, но только с тем, что товарищ Кевер позволит сказать,

– отреагировал венгерский депутат.

Также он попросил финансовой помощи у тех, "кому это не доставит труда", чтобы "испортить радость" спикеру парламента.