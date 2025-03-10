Про це повідомив сам Хадгазі у нещодавній публікації у фейсбуці, а також про це пише угорське видання Telex, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Сіярто цинічно заявив, що Польща "топче верховенство права", бо не підтримує Трампа

Угорський депутат отримав штраф за зрив виступу Орбана

Наприкінці лютого Віктор Орбан виступав у парламенті, проте під час цього Хадгазі почав відтворювати через гучномовець промову угорського премʼєра 18-річної давнини, у якій він говорив про важливість західної демократії й закликав молодь майбутнього "не дозволити росіянам, яких уже вигнали, залізти назад".

У рішенні Кевера, який опублікував Хадгазі, мовиться, що депутат не припинив відтворювати аудіозапис, тому Орбан повинен був перервати свій виступ. Це, мовляв, не дозволяло премʼєру "скористатися своїм правом на висловлення".

Через це, а також через те, що Хадгазі "називає парламент нелегітимним "ляльковим театром", у роботі якого, немає сенсу брати участь", його й оштрафували на 7 мільйонів форинтів шляхом зменшення зарплати на таку суму.

Лист Кевера – це важливий документ епохи, у якому влада фіксує, що вона очікує від опозиції: сидіти в "парламенті" і мовчки слухати навіть найбільші підлості, з руками за спиною. І, звісно, іноді виступати, але лише з тим, що товариш Кевер дозволить сказати,

– відреагував угорський депутат.

Також він попросив фінансової допомоги в тих, "кому це не завдасть труднощів", щоб "зіпсувати радість" спікеру парламенту.