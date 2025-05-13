Запад планирует обойти блокирование Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС, – Bloomberg

Венгрия сопротивляется вступлению Украины в Евросоюз. Однако, ЕС ищет способы, как обойти блокирование венгерской стороной переговоров о нашем членстве.

Они обсуждаются в кулуарах и становятся все более реальными. Кроме того, в ЕС обеспокоены негативными комментариями премьера Орбана относительно членства Украины, который считает, что это "разрушит" экономику Венгрии. Но не только это "беспокоит" венгров, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Венгрия выражает претензии относительно прав нацменьшинства

Недавно некоторые государства-члены заставили Европейскую Комиссию изучить возможные варианты для начала переговоров, несмотря на возражения Венгрии.

Будапешту не нравится отношение к венгерским меньшинствам в западных областях Украины.

Киев принял ряд законов по этому, и ЕС считает, что были выполнены все условия. Между тем Будапешт продолжает считать их недостаточными.

Переговоры между Украиной и Венгрией по этому вопросу прервались после того, как СБУ поймала на Закарпатье венгерских шпионов.

Венгры, похоже, хотят затянуть процесс с помощью плана премьера Орбана, как предусматривает проведение "национальных консультаций" относительно членства Украины в ЕС. И это при том, что в 2023 году Венгрия предварительно одобряла это.

"Венгрия сняла свое вето только в декабре того же года, когда Брюссель разблокировал 10 миллиардов евро (1,1 миллиарда долларов) из фондов ЕС, заблокированных из-за коррупции и проблем с верховенством права", – пишет Bloomberg.

Единодушие ЕС не нужно на некоторых кластерах

Несмотря на то, что для старта и окончания переговоров о вступлении требуется единодушие, для отдельных кластеров это не является необходимым. Такой юридический момент позволяет двигаться вперед, если одна из стран будет выражать протест.