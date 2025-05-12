Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Какие страны могут стать членами ЕС

По словам Антониу Кошты, стабильность и благосостояние Европы напрямую зависят от расширения ЕС. Об этом он сказал накануне дипломатического турне, во время которого посетит шесть балканских стран-кандидатов.

Отмечается, что в основе его миссии на Западных Балканах лежит необходимость того, чтобы Брюссель не терял стратегический контроль над ключевым регионом.

Российское вторжение в Украину ускорило процесс вступления для Украины и Молдовы. Но это несправедливо в отношении стран Западных Балкан, и поэтому они имеют стимул ускорить реформы,

– объяснил Кошта.

Европейские институты часто называли 2030 год как дату для присоединения стран к ЕС, в частности Албании, Черногории и Сербии. Однако сейчас в Брюсселе говорят только об Албании и Черногории.

У меня нет фиксированной даты. Почему 2030? А почему не раньше? Вступление – это процесс, основанный на заслугах. Если страны проведут реформы, они могут присоединиться даже до 2030 года,

– подытожил президент Европейского совета.

К слову, недавно стало известно, что Европейский Союз планирует предоставить Украине дополнительные 900 миллионов евро на закупку вооружения и боеприпасов. Средства будут направлены из сверхприбылей, полученных от замороженных российских активов, находящихся в юрисдикции ЕС.