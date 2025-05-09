Во время визита во Львов в комментарии журналистам Кая Каллас сказала, что ЕС ведет диалог с Будапештом о снятии вето по вступлению Украины в Евросоюз, передает 24 Канал.

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ЕС готовит запасные выходы

В то же время, ЕС имеет планы Б и В на случай, если не удастся достичь компромисса с венгерским правительством.

Но если это (диалог с Венгрией – 24 Канал) не сработает – мы уже работаем над планом Б, Но я не буду его раскрывать. Мы еще в процессе,

– сказала дипломат.

Напомним, что несколько дней назад президент Зеленский сообщил, что Украина фактически прошла первый этап переговоров по вступлению в Европейский Союз и готова открыть первые кластеры переговоров.

Отметим, что напряжение в отношениях Будапешта и Киева растет. 9 мая СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети военной разведки Венгрии, целью которой было нанесение вреда Украине. Были задержаны два венгерских агента. В ответ Венгрия выслала из страны двух украинских дипломатов, обвинив их в шпионаже.