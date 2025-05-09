Під час візиту до Львова у коментарі журналістам Кая Каллас сказала, що ЄС веде діалог з Будапештом щодо зняття вето з вступу України до Євросоюзу, передає 24 Канал.

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ЄС готує запасні виходи

Водночас, ЄС має плани Б та В на випадок, якщо не вдасться досягти компромісу з угорським урядом.

Але якщо це (діалог з Угорщиною – 24 Канал) не спрацює – ми вже працюємо над планом Б, Але я не буду його розкривати. Ми ще в процесі,

– сказала дипломатка.

Нагадаємо, що кілька днів тому президент Зеленський повідомив, що Україна фактично пройшла перший етап перемовин щодо вступу до Європейського Союзу і готова відкрити перші кластери переговорів.

Зазначимо, що напруження у відносинах Будапешта та Києва зростає. 9 травня СБУ повідомила про викриття агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, метою якої було завдання шкоди Україні. Було затримано два угорських агенти. У відповідь Угорщина вислала з країни двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві.