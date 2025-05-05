Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського й Петра Фіали за підсумками зустрічі у Чехії.

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Зеленський прокоментував позицію Угорщини щодо вступу до ЄС

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Чехія підтримує вступ України до Європейського Союзу. Ба більше, Зеленський зауважив, що наша країна пройшла перші етапи перемовин і нині готова до перших кластерів у переговорах.

Втім, щоб почалися переговори, потрібно політичне рішення у самій Європі. Зеленський також зауважив, що рішення повинна ухвалити саме вся Європа, а не хтось один. Вочевидь, у такий спосіб він натякнув на позицію Угорщини, яка блокує вступ України.

Ми готові вже найближчим часом відкрити перші кластери в перемовинах. Потрібне політичне рішення в самій Європі. Рішення, яке має ухвалити саме Європа, а не хтось один, хто намагається маніпулювати всією Європою,

– наголосив Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський у Європі є окремі діячі, які блокують шлях України до ЄС. Натомість вони прагнуть "отримати ліпші місця на трибуні на Червоній площі".