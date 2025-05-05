Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского и Петра Фиалы по итогам встречи в Чехии.

Смотрите также Президент в Киеве не определяет мнение венгров, – Орбан ответил на критику Зеленского

Зеленский прокомментировал позицию Венгрии по вступлению в ЕС

Президент Владимир Зеленский отметил, что Чехия поддерживает вступление Украины в Европейский Союз. Более того, Зеленский отметил, что наша страна прошла первые этапы переговоров и сейчас готова к первым кластерам в переговорах.

Впрочем, чтобы начались переговоры, нужно политическое решение в самой Европе. Зеленский также отметил, что решение должна принять именно вся Европа, а не кто-то один. Очевидно, таким образом он намекнул на позицию Венгрии, которая блокирует вступление Украины.

Мы готовы уже в ближайшее время открыть первые кластеры в переговорах. Нужно политическое решение в самой Европе. Решение, которое должна принять именно Европа, а не кто-то один, кто пытается манипулировать всей Европой,

– подчеркнул Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский в Европе есть отдельные деятели, которые блокируют путь Украины в ЕС. Вместо этого они стремятся "получить лучшие места на трибуне на Красной площади".