Сийярто ответил на критику Зеленского относительно блокирования в Венгрии вступления Украины в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ответил на критику президента Украины Владимира Зеленского. Он ранее раскритиковал позицию Будапешта за препятствование европейской интеграции Украины.

Сийярто сказал, что Зеленскому следует "смириться" с мнением венгров. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на страницу Петера Сийярто в Facebook.

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Сийярто ответил на критику Зеленского

Сийярто отреагировал на заявление Зеленского, в котором тот обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во втягивании Украины во внутривенгерскую избирательную кампанию и в блокировании ее пути в Евросоюз.

Венгерский министр заявил, что Зеленский "должен смириться с мыслью, что все венгры действительно имеют право высказать свое мнение по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС".

Ведь факт остается фактом: Украина хочет присоединиться к объединению, членами которого являемся мы, а не наоборот... Поэтому Киев должен выбрать соответствующий тон,

– отметил Сийярто.

Напомним, Зеленский указал, что венгерский премьер-министр провел контролируемый опрос, где люди вроде бы против вступления Украины в ЕС, но другие результаты показывают, что большинство поддерживают нашу страну. Владимир Зеленский заявил, что Орбан втягивает Украину в свои выборы.

В апреле этого года оппозиция Венгрии провела опрос "Голос нации". Утвердительно на вопрос "поддерживаете ли вы вступление Украины в Европейский Союз" ответили почти 60% людей.