"Народ не хочет": Сийярто призвал не рассчитывать, что Венгрия поддержит вступление Украины в ЕС
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия выступает против вступления Украины в ЕС, несмотря на то, что Россия якобы не возражает против этого.
- Сийярто отметил, что венгерский народ не поддерживает членство Украины в ЕС из-за опасений относительно фермеров, рынка труда и безопасности.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в очередной раз повторил, что его страна выступает против вступления Украины в ЕС. Он заявил, что она не изменит своего отношения к этому вопросу, несмотря на то, что Россия якобы уже не отрицает этого.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Сийярто в соцсети Х.
Что сказал Сийярто о вступлении Украины в ЕС?
В своей заметке Петер Сийярто пожаловался, что президент Зеленский во время встречи с председателем Евросовета
Антониу Коштой "как всегда, сделал замечание относительно Венгрии".
Он сказал, что "странно", что Венгрия отвергает членство Украины в ЕС, поскольку даже Россия не против этого. Зеленский снова судит по собственным стандартам,
– заявил венгерский министр.
Он взялся уверять, что позиция Венгрии "не диктуется из-за рубежа" и что ей "безразлично, что Москва думает о членстве Украины в ЕС".
"Единственное, что нас волнует, это то, что думает венгерский народ, и он четко высказался: он не хочет, чтобы Украина была в ЕС, поскольку это уничтожит наших фермеров, наш рынок труда и нашу безопасность. Поэтому, как бы Зеленский не рассчитывал на влияние России на нас, Венгрия не будет поддерживать вступление Украины в ЕС", – добавил Сийярто.
Последние заявления Венгрии по Украине
Сийярто ранее заявил, что Венгрия отказывается поддержать открытие первого переговорного кластера относительно членства Украины в ЕС.
Венгерского премьера также возмутило заявление Зеленского, который на фоне украинских атак на нефтепровод "Дружба" заметил, что дружба между Украиной и Венгрией зависит от позиции официального Будапешта. Сийярто возмутило то то, что президент Украины использовал День Независимости Украины, чтобы угрожать энергетической безопасности и суверенитету Венгрии.
Кроме того, Венгрия вместе со Словакией жаловались США на Украину из-за атак на российскую энергетику. Эти две страны продолжают покупать российскую нефть, что злит Трампа.