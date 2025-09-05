Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто вкотре повторив, що його країна виступає проти вступу України в ЄС. Він заявив, що вона не змінить свого ставлення до цього питання попри те, що Росія нібито уже не заперечує цього.

Про це повідомляє 24 Канал

Що сказав Сіярто про вступ України в ЄС?

У своєму дописі Петер Сіярто поскаржився, що президент Зеленський під час зустрічі із головою Євроради

Антоніу Коштою "як завжди, зробив зауваження щодо Угорщини".

Він сказав, що "дивно", що Угорщина відкидає членство України в ЄС, оскільки навіть Росія не проти цього. Зеленський знову судить за власними стандартами,

– заявив угорський міністр.

Він взявся запевняти, що позиція Угорщини "не диктується з-за кордону" і що їй "байдуже, що Москва думає про членство України в ЄС".

"Єдине, що нас хвилює, це те, що думає угорський народ, і він чітко висловився: він не хоче, щоб Україна була в ЄС, оскільки це знищить наших фермерів, наш ринок праці та нашу безпеку. Тож, як би Зеленський не розраховував на вплив Росії на нас, Угорщина не підтримуватиме вступ України до ЄС", – додав Сіярто.

Останні заяви Угорщини щодо України