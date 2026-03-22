Подозрения были давно, – Туск о том, что Венгрия "сливает" Москве детали встреч ЕС

Недавно The Washington Post написало о том, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто регулярно информировал Москву о ходе заседаний ЕС. Прямо во время перерывов во встречах он звонил с докладами российскому коллеге Сергею Лаврову.

Эта информация не вызвала особого удивления у польского премьера Дональда Туска. Об этом он написал в посте в соцсети "Х".

Как в Польше прокомментировали отчеты Венгрии для Кремля?

По словам Туска, новость о том, что люди Орбана сообщают Москве обо всех деталях заседаний Совета ЕС, не должна никого удивлять. "Мы уже давно подозревали это", – добавил политик.

Он пояснил, что именно из-за этих подозрений, выступал на европейских заседаниях только тогда, когда это было абсолютно необходимо, и говорил только столько, сколько было нужно.

Напомним, что нынешнее венгерское правительство является пророссийским и враждебно настроенным к Украине. Так, премьер-министр Виктор Орбан не считает Владимира Путина агрессором в войне против Украины. Он говорит, что вторжение в нашу страну было ответом на изменение системы безопасности Европы без согласия России.

Кроме того, Будапешт блокирует все важные решения ЕС по поддержке Украины. Так, сейчас под венгерским вето находятся 90 миллиардов евро финасовой помощи Киеву. В Венгрии говорят, что разблокируют пакет только после того, как будут возобновлены поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

