"У них нет шансов на процветание": Орбан допускает возможный выход Венгрии из ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что его страна может выйти из Евросоюза в ближайшей перспективе, поскольку, по его мнению, блок превратился "из экономического в политический".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью для Nepszava. Венгерский премьер считает, что Будапешт "является антитезой" всего, что сейчас делает Европа.

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Какая позиция у Орбана?

По его мнению, Венгрия стала опасным примером в Европе, поскольку показывает, что "можно выступать против войны и отстаивать мир". Он сказал, что "выскажется", если увидит, что членство страны в ЕС станет невыгодным.

Виктор Орбан добавил, что это якобы уже не тот ЕС, к которому Венгрия присоединилась в 2004 году. Также венгерский премьер-министр обвинил Европу в том, что она хочет заставить страну "решить гендерные вопросы и принять участие в войне".

Британцы ушли именно потому, что ЕС превратился из экономического союза в политический. И сегодня в Европейском Союзе нет никаких шансов на процветание, мы еще можем достичь успеха, но многие страны уже этого не делают,

– заявил он.

Напомним, недавно он заявлял, что будет требовать включения Украины в санкционные списки Евросоюза во время заседания в Брюсселе из-за якобы смертельного избиения венгра в территориальном центре комплектования на Закарпатье.