Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю для Nepszava. Угорський прем'єр вважає, що Будапешт "є антитезою" всього, що наразі робить Європа.

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Яка позиція в Орбана?

На його думку, Угорщина стала небезпечним прикладом у Європі, оскільки показує, що "можна виступати проти війни та відстоювати мир". Він сказав, що "висловиться", якщо побачить, що членство країни у ЄС стане невигідним.

Віктор Орбан додав, що це нібито вже не той ЄС, до якого Угорщина приєдналася у 2004 році. Також угорський прем'єр-міністр звинуватив Європу у тому, що вона хоче змусити країну "розв'язати гендерні питання та взяти участь у війні".

Британці пішли саме тому, що ЄС перетворився з економічного союзу на політичний. І сьогодні в Європейському Союзі немає жодних шансів на процвітання, ми ще можемо досягти успіху, але багато країн вже цього не роблять,

– заявив він.

Нагадаємо, нещодавно він заявляв, що вимагатиме включення України до санкційних списків Євросоюзу під час засідання у Брюсселі через нібито смертельне побиття угорця у територіальному центрі комплектування на Закарпатті.