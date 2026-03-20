Венгрия снова набросилась на Украину: винит в атаке на "Турецкий поток" и энергетической блокаде

Глава венгерского МИД Сийярто обвинил Украину в атаке на "Турецкий поток". Он заявил, что против Венгрии началась попытка "энергетической блокады".

Заявление Сийярто опубликовал представитель венгерского правительства Золтан Ковач 19 марта.

Что сказал Сийярто?

Сийярто заявил, что Украина "действительно пересекла все границы" и начала попытку "полной энергетической блокады" Венгрии.

По его словам, украинская армия атаковала ключевую компрессорную станцию газопровода "Турецкий поток", направив 22 беспилотника.

Венгерский министр предупредил, что объект является важным для поставок природного газа в Венгрию.

Одно дело, что украинцы держат нас под нефтяной блокадой, а теперь они хотят сделать невозможным и поставки нашего газа

– заявил он, призвав "немедленно прекратить атаки".

Сийярто заявил, что Венгрия остается основным поставщиком газа и электроэнергии в Украину, поэтому требует прекратить атаки, которые угрожают "энергетической безопасности Венгрии".

