Венгрия разместит войска возле энергообъектов, чтобы "защитить от украинских атак"
- Венгрия обвиняет Украину в подготовке "диверсий против ее энергетики" и планирует разместить войска возле энергообъектов для их защиты.
- Власти Венгрии также запрещают полеты беспилотников у границы с Украиной.
В Венгрии снова обвинили Украину в подготовке "диверсий против венгерской энергетики". Вследствие этого Виктор Орбан решил усилить охрану критической инфраструктуры.
Венгрия вводит ограничения вблизи границы с Украиной и усиливает присутствие военных возле энергообъектов. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Смотрите также В ЕС говорят, что давить на Орбана во время избирательной кампании может быть опасно
К чему готовится Венгрия?
Заседание Совета обороны в Венгрии провели из-за их заявлений о якобы "украинской нефтяной блокаде". По его итогам, Орбан заявил об усилении защиты энергообъектов, ведь "Венгрию нельзя шантажировать".
Я вижу, что Украина готовит дальнейшие действия для нарушения работы венгерской энергетической системы. Поэтому я приказал усилить защиту критической энергетической инфраструктуры,
– сказал Орбан.
По словам венгерского премьера, на границе с Украиной планируют запретить полеты беспилотников. Также возле ключевых энергообъектов правительство разместит "военных и необходимую технику для предотвращения нападений".
Кроме того, полиция увеличит количество патрулей вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления.
В чем Венгрия обвиняет Украину?
Напомним, что в результате российских обстрелов был поврежден нефтепровод "Дружба". Вследствие этого приостановлены поставки нефти в Венгрию и Словакию. Орбан считает это "политическим решением" Киева.
Чтобы добиться возобновления транзита, Будапешт прибегает к давлению. Венгры приостанавливали поставки дизельного топлива в Украину, заблокировали часть финансовой помощи и принятие 20-го пакета санкций ЕС против России.
В МИД Украины уверяли, что партнеров заблаговременно предупредили о повреждениях из-за атак России. Поэтому обвинения в адрес Украины безосновательны.
Президент Украины Зеленский посоветовал Орбану обратиться к российскому диктатору Путину относительно "энергетического перемирия".