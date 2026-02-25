Венгрия разместит войска возле энергообъектов, чтобы "защитить от украинских атак"

В Венгрии снова обвинили Украину в подготовке "диверсий против венгерской энергетики". Вследствие этого Виктор Орбан решил усилить охрану критической инфраструктуры.

Венгрия вводит ограничения вблизи границы с Украиной и усиливает присутствие военных возле энергообъектов. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

К чему готовится Венгрия?

Заседание Совета обороны в Венгрии провели из-за их заявлений о якобы "украинской нефтяной блокаде". По его итогам, Орбан заявил об усилении защиты энергообъектов, ведь "Венгрию нельзя шантажировать".

Я вижу, что Украина готовит дальнейшие действия для нарушения работы венгерской энергетической системы. Поэтому я приказал усилить защиту критической энергетической инфраструктуры,

– сказал Орбан.

По словам венгерского премьера, на границе с Украиной планируют запретить полеты беспилотников. Также возле ключевых энергообъектов правительство разместит "военных и необходимую технику для предотвращения нападений".

Кроме того, полиция увеличит количество патрулей вокруг электростанций, распределительных станций и центров управления.

В чем Венгрия обвиняет Украину?