Об этом пишет Politico.

Почему в ЕС предостерегают от давления на Орбана в ближайшее время?

В Будапеште пытаются использовать вопрос кредита для Украины и более широкое противостояние с Европейским Союзом как инструмент политической борьбы против оппозиции накануне парламентских выборов 12 апреля.

По словам одного из должностных лиц ЕС, который говорил анонимно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан занимает в Европе обструктивную позицию, учитывая внутриполитическую кампанию.

Обсуждение финансовой помощи Украине продолжаются в Еврокомиссии и между странами-членами и должны продолжиться во время очередной встречи послов ЕС в среду. В то же время дальнейшее развитие переговоров остается непредсказуемым.

Есть газопровод, выборы в Венгрии и насущная потребность Украины в кредите... На этом этапе трудно предсказать, как будут развиваться события,

– сообщил изданию один из дипломатов ЕС.

Другой дипломат отметил, что Венгрия "стала еще более непредсказуемой, чем обычно".

Европейские дипломаты и чиновники обеспокоены тем, что Орбан, несмотря на жесткую публичную риторику, обычно соглашается с уже согласованными решениями на финальном этапе переговоров.

В письме к президенту Европейского совета Антониу Кошти в начале недели он даже назвал себя "одним из самых дисциплинированных и последовательных членов Европейского совета". В Брюсселе признают, что в этих словах есть доля правды, однако неизвестно, будет ли действовать венгерский премьер так же в условиях приближения выборов и политического давления.

Еврокомиссия и Кошта, который отвечает за переговоры с Будапештом, имеют ограниченные возможности для нестандартных шагов.

"Давить на него во время предвыборной кампании может быть не самым умным шагом", – сказал неназванный дипломат.

Теоретически ЕС может прибегнуть к применению статьи 7, что позволяет приостановить право голоса страны-члена и обойти венгерское блокирование решений по Украине. Впрочем, такой шаг рискует усилить предвыборную риторику Орбана.

Среди других вариантов рассматривают приостановление финансирования ЕС или запуск процедур нарушения против Венгрии, однако реализация этих механизмов требует времени, которого Украина пока не имеет.

