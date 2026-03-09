Укр Рус
Геополитика Европа Венгрия стягивает военных к 75 энергообъектам из-за "угрозы украинских атак"
9 марта, 21:54
Венгрия стягивает военных к 75 энергообъектам из-за "угрозы украинских атак"

Полина Буянова
  • Венгрия усилила охрану 75 объектов энергетической инфраструктуры, привлекая военных, из-за якобы "угрозы со стороны Украины".
  • Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что для защиты критической инфраструктуры военных направят к ключевым объектам; также Орбан запретил полеты дронов в приграничном регионе.

В Венгрии усилили охрану 75 объектов энергетической инфраструктуры из-за якобы "угрозы со стороны Украины". Соответствующее решение правительство страны приняло еще 25 февраля.

Об этом сообщило издание Telex.

Что на этот раз заявил Орбан?

В Венгрии военные круглосуточно выполняют задачи по охране и защите объектов энергетической инфраструктуры. В частности, была усилена охрана электростанции Матравидек в Леринке.

Для выполнения этих задач вместе с подразделениями венгерской армии участвуют:

  • Министерство внутренних дел;

  • органы местного самоуправления;

  • правительственные структуры;

  • а также частные охранные компании, которые отвечают за безопасность инфраструктуры.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после заседания совета обороны заявил, что для усиления защиты критической энергетической инфраструктуры военных по всей стране направят к ключевым объектам.

По словам Орбана, созвать Совет обороны пришлось из-за "украинской блокады", ведь Украина якобы пытается оказать давление на Словакию и Венгрию. Премьер также заявил, что, по его мнению, Украина готовит новые действия, направленные на нарушение работы венгерской энергосистемы, поэтому он распорядился усилить охрану.

Кроме этого, Орбан приказал запретить полеты дронов в приграничном с Украиной регионе.

В чем обвиняют Украину?

  • Недавно Виктор Орбан заявил, что цены на топливо в Венгрии резко подскочили: причиной топливного кризиса он назвал Украину. Мол, Киев блокирует поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", по которому сырье попадает в Европу.
     

  • Более того, прекращение транзита российских энергоносителей через украинскую территорию якобы является критической угрозой не только для Будапешта, но и для энергобезопасности всего ЕС.
     

  • Теперь Орбан официально обратился к руководительнице Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием снять санкции с России. Также премьер Венгрии созвал экстренное совещание правительства для разработки антикризисных мер в энергетическом секторе.