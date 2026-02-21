Угадайте, кто этому радуется, Туск отреагировал на блокирование Орбаном 90 миллиардов для Украины
- Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро для Украины от ЕС, на что отреагировал премьер Польши Дональд Туск, намекая, что этим довольна будет только Россия.
- Орбан в ответ заявил, что он защищает интересы венгерского народа и не поддержит Украину, пока не возобновятся поставки нефти.
Венгрия заблокировала кредит в 90 миллиардов евро для Украины от ЕС. На это отреагировал премьер-министр Польши Дональд Туск.
Он 21 февраля опубликовал свою реакцию на странице в X.
Смотрите также Орбан прибегнул к новым угрозам: Венгрия вслед за Фицо шантажирует Украину светом
Что сказал Туск?
На фоне последних событий, Туск задал риторический вопрос, намекая, что останется довольным этим.
Премьер-министр Орбан только что заблокировал европейскую помощь Украине, а Качиньский пытается заблокировать SAFE, что означает деньги на оборону и польскую оружейную промышленность. Угадайте, кто этому радуется?
– написал он.
Орбан тоже не замедлил со своим ответом.
Он заявил Туску, что несет ответственность за венгерский народ и за Венгрию.
"Если кто-то им вредит, мой долг – защищать их. Так будет и сейчас", – написал венгерский премьер в X.
В конце он добавил, что пока президент Зеленский не возобновит поставки нефти, он не должен ожидать никакой поддержки от Венгрии.
Что предшествовало?
Венгрию возмущает то, что Украина неоднократно атаковала нефтепровод "Дружба", из-за чего остановился транзит нефти. Недовольна этим и Словакия.
Поэтому обе страны взялись угрожать Украине прекратить аварийные поставки электроэнергии, если транзит не восстановится.
Украина осудила эти ультиматумы и шантаж со стороны Венгрии и Словакии по энергоснабжению, назвав эти действия провокационными на фоне обстрелов.