Венгрия закрыла въезд в Шенген 3 известным украинцам – те якобы угрожали Орбану

Венгерское правительство решило запретить въезд в страну и Шенгенскую зону 3 гражданам Украины. Они якобы угрожали Венгрии и премьер-министру Орбану и его семье.

Глава канцелярии Орбана Гергей Гуяш сообщил, что речь идет об экс-нардере и генерал-лейтенанте СБУ Григории Омельченко, украинском военном Евгении Карасе и политическом аналитике Борисе Тизенхаузене. Об этом пишет 24hu.

Почему Венгрия запретила въезд 3 украинцам?

По словам Гуяша,

Омельченко якобы угрожал "убийством" премьера и советовал ему подумать о детях и внуках;

Тизенгаузен обсуждал возможность отправки украинских войск в Венгрию.

Относительно Карася, министр заявил, что основанием для запрета является то, что он возглавляет "неонацистскую группу C14", а также якобы угрожает Орбану и стране.

Издание отметило, что одно из заявлений Омельченко правительственные медиа распространили в смонтированном виде, чтобы создать впечатление угрозы семье премьера, хотя на самом деле это было не так.

Напомним, что ранее Венгрия запретила въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди из-за атак на нефтепровод "Дружба".

