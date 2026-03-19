Глава канцелярии Орбана Гергей Гуяш сообщил, что речь идет об экс-нардере и генерал-лейтенанте СБУ Григории Омельченко, украинском военном Евгении Карасе и политическом аналитике Борисе Тизенхаузене. Об этом пишет 24hu.
Почему Венгрия запретила въезд 3 украинцам?
По словам Гуяша,
- Омельченко якобы угрожал "убийством" премьера и советовал ему подумать о детях и внуках;
- Тизенгаузен обсуждал возможность отправки украинских войск в Венгрию.
- Относительно Карася, министр заявил, что основанием для запрета является то, что он возглавляет "неонацистскую группу C14", а также якобы угрожает Орбану и стране.
Издание отметило, что одно из заявлений Омельченко правительственные медиа распространили в смонтированном виде, чтобы создать впечатление угрозы семье премьера, хотя на самом деле это было не так.
Напомним, что ранее Венгрия запретила въезд командующему Сил беспилотных систем ВСУ Роберту Бровди из-за атак на нефтепровод "Дружба".
Последние скандалы между Венгрией и Украиной
Во время совещания Владимир Зеленский намекнул, что никто в ЕС, в частности Виктор Орбан, не должен блокировать помощь Украине. Иначе, мол, с ним "поговорят ВСУ".
В Венгрии это восприняли как угрозу. Представитель правительства Золтан Ковач заявил, что это неприемлемый шантаж. Орбан подчеркнул, что такие слова касаются всей страны. Глава МИД Петер Сийярто также резко раскритиковал заявление, подчеркнув, что Венгрии нельзя угрожать. Критику выразила и оппозиция: лидер партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал Зеленского объяснить или отозвать свои слова.
В начале марта 2026 года в Венгрии задержали 7 инкассаторов украинского Ощадбанка и два бронированных авто. Они везли из Австрии в Украину крупные суммы средств и золото.
Украина заявила о фактическом "похищении" людей и имущества и требовала их освобождения. Венгрия заявила, что подозревает инкассаторов в отмывании денег и открыла расследование. Инкассаторов впоследствии отпустили, но деньги и часть ценностей оставили под арестом.