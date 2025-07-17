Венгрия запретила въезд трем офицерам ВСУ: в МИД отреагировали

Венгрия запретила въезд на территорию страны трем украинским военным, которых обвиняют в якобы причастности к смерти венгра после мобилизации на Закарпатье.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на венгерское издание Telex.

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Почему украинским военным запретили въезд?

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил украинских военных в смерти 45-летнего этнического венгра Йожефа Шебештьена, которого якобы до смерти избили во время мобилизации.

Известно, что въезд в Венгрию запретили:

начальнику управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ полковнику Виталию Ткаченко;



командующему войсками Оперативного командования "Запад" бригадному генералу Владимиру Шведюку;



главе Департамента мобилизации Министерства обороны полковнику Роману Юзвенко.

Хотя правительство Венгрии не предоставило доказательств своих обвинений, оно уже инициировало внесение трех украинских офицеров в санкционный список ЕС.

На решение Венгрии отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Дипломат назвал такой шаг "необоснованным и абсурдным".

Мы отвергаем манипуляции Венгрии и не потерпим такого неуважения к нашим военным. Украина оставляет за собой право принять надлежащие меры в ответ,

– заявил глава МИД.

Напомним, венгерские СМИ 10 июля распространили информацию о якобы смерти их гражданина после избиения в ТЦК на Закарпатье. Украинский МИД сразу отреагировал на это заявление, назвав его искажением реальности.

Представитель министерства Георгий Тихий заявил, что Будапешт избегает упоминания главной причины мобилизации – российской агрессии.